Νορβηγία: Κατασχέθηκε ρωσικό πλοίο κατόπιν αιτήματος της ουκρανικής Naftogaz

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Στην κατάσχεση του ρωσικού επιβατηγού πλοίου Professor Molchanov, που βρίσκεται στο αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ στην Αρκτική, προχώρησαν οι νορβηγικές αρχές, έπειτα από αίτημα της ουκρανικής κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz.

Η εξέλιξη επιβεβαιώθηκε από τη νορβηγική αστυνομία, ενώ σύμφωνα με τη Naftogaz, το μέτρο συνδέεται με την εκτέλεση διαιτητικής απόφασης που προβλέπει την καταβολή 4,22 δισ. δολαρίων από τη Ρωσία.

Το ποσό αφορά αποζημίωση για την απώλεια περιουσιακών στοιχείων της ουκρανικής εταιρείας στην Κριμαία, μετά την προσάρτηση της χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014.

Norwegian authorities have seized the Russian research vessel Professor Molchanov in Svalbard at the request of Ukrainian company Naftogaz, according to a statement published on the official website of the Svalbard governor:https://t.co/QHfsl8snOn pic.twitter.com/plpopiUzGB — TASS (@tassagency_en) September 2, 2026

Πρόκειται για «νέο σημαντικό βήμα προς την απόδοση δικαιοσύνης μετά την παράνομη κατάσχεση από τη Ρωσία περιουσιακών στοιχείων της Naftogaz στην Κριμαία», ανέφερε ο προσωρινός γενικός διευθυντής της εταιρείας, Σερχίι Φεντορένκο, χαιρετίζοντας την εξέλιξη.

«Θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε ρωσικούς πόρους σε όλο τον κόσμο ως την πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων που αποφασίστηκε να δοθούν στη Naftogaz και άλλες εταιρίες του ομίλου Naftogaz», συμπλήρωσε.

Η κατάσχεση διατάχτηκε την 31η Αυγούστου 2026 από νορβηγικό δικαστήριο για την εξασφάλιση της πληρωμής της ρωσικής οφειλής, τόκων και συναφών εξόδων, κατά την ανακοίνωση της ουκρανικής εταιρείας.

Κατά δεδομένα του ιστότοπου VesselFinder, το Professor Molchanov βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Μπάρεντσμπουργκ, πόλη ορυχείων.

Η αστυνομία του Σβάλμπαρντ επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Aftenposten την κατάσχεση.

«Η αστυνομία του Σβάλμπαρντ έλαβε διαταγή δικαστηρίου […] για τη συντηρητική κατάσχεση του πλοίου Professor Molchanov και «προχώρησε σήμερα στην κατάσχεση στην Μπάρεντσμπουργκ», ανέφερε ο αξιωματικός της, Χόκον Φίνσταντ.