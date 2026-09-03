Παναθηναϊκός: Πρόλαβε την προθεσμία και δήλωσε τον Ουναΐ στην UEFA – Απομένει η έγκριση της ΕΠΟ

Ο Αζεντίν Ουναΐ συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League, καθώς οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν εγκαίρως τις απαραίτητες διαδικασίες κατάθεσης στην UEFA. Ο διεθνής Μαροκινός μέσος θα έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής, με την τυπική έγκριση από την ΕΠΟ να απομένει για την ολοκλήρωση του τελευταίου διαδικαστικού σκέλους.

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Παναθηναϊκός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League συμπεριλήφθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ.
  • Η κατάθεση της λίστας στην UEFA έγινε λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, με τον διεθνή Μαροκινό μέσο να έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής.
  • Απομένει πλέον η τυπική έγκριση από την ΕΠΟ, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τελευταίο διαδικαστικό σκέλος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League συμπεριλήφθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς οι «πράσινοι» κατάφεραν να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Η κατάθεση της λίστας στην UEFA έγινε λίγο πριν από την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας, αλλά εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Έτσι, ο διεθνής Μαροκινός μέσος θα έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού».

Απομένει πλέον η τυπική έγκριση από την ΕΠΟ, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τελευταίο διαδικαστικό σκέλος.

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