Παναθηναϊκός: Πρόλαβε την προθεσμία και δήλωσε τον Ουναΐ στην UEFA – Απομένει η έγκριση της ΕΠΟ

Στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League συμπεριλήφθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ, καθώς οι «πράσινοι» κατάφεραν να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.
Η κατάθεση της λίστας στην UEFA έγινε λίγο πριν από την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας, αλλά εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Έτσι, ο διεθνής Μαροκινός μέσος θα έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού».
Απομένει πλέον η τυπική έγκριση από την ΕΠΟ, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τελευταίο διαδικαστικό σκέλος.