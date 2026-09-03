Ολυμπιακός: Επίσημα στα ερυθρόλευκα ο Λίον Μπέιλι

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα, ενισχύοντας σημαντικά τη μεσοεπιθετική του γραμμή.
Ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ υπέγραψε με τους «ερυθρόλευκους» μετά από μία πλούσια ευρωπαϊκή καριέρα, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Λεβερκούζεν, Ρόμα, Γκενκ και Άστον Βίλα.
Με την αγγλική ομάδα κατέγραψε 163 συμμετοχές, 23 γκολ και 25 ασίστ, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του Europa League τη σεζόν 2025-26.
Ο Μπέιλι μετρά επίσης 41 συμμετοχές και 11 γκολ με την εθνική Τζαμάικας. Την ολοκλήρωση της μεταγραφής γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της και η Άστον Βίλα.
Aston Villa can confirm that Leon Bailey has completed a permanent transfer to Olympiacos.
Since joining the club in 2021, Leon has been a key part of our recent journey and he leaves the club having played his part in Villa winning the UEFA Europa League last term.
He joined… pic.twitter.com/lIGLxCmTf0
— Aston Villa (@AstonVilla) September 2, 2026