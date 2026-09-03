Αριάνα Γκράντε: Δάκρυα στο φινάλε της περιοδείας της – Η έκπληξη που «φούντωσε» τις φήμες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με έντονη συγκίνηση ολοκλήρωσε η Αριάνα Γκράντε την περιοδεία της Eternal Sunshine Tour, δίνοντας την τελευταία της συναυλία στην O2 Arena του Λονδίνου το βράδυ της Τρίτης (1/9).

Μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές, η τραγουδίστρια δεν κατάφερε να κρύψει τη φόρτισή της και ξέσπασε σε δάκρυα, ευχαριστώντας το κοινό για την παρουσία και τη στήριξή του.

Η ίδια έχει γνωστοποιήσει πως πρόκειται να απομακρυνθεί για ένα διάστημα τόσο από τις δημόσιες εμφανίσεις όσο και από τα social media, προκειμένου να αφοσιωθεί στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

«Ήταν μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές εμπειρίες της ζωής μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στους fans της, προσπαθώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

Ωστόσο, το τελευταίο live είχε και μια στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη. Ερμηνεύοντας το «Thank U, Next», η Γκράντε τροποποίησε έναν στίχο που αφορά τον πρώην σύντροφό της, Ρίκι Αλβάρεζ, τραγουδώντας «I’m tryna make him my last».

Η συγκεκριμένη αλλαγή προκάλεσε αμέσως σχόλια και αναζωπύρωσε τα σενάρια περί πιθανής επανασύνδεσης των δύο, αρκετά χρόνια μετά το τέλος της σχέσης τους.

Με την περιοδεία να αποτελεί πλέον παρελθόν, η Αριάνα Γκράντε ετοιμάζεται για την επόμενη φάση της καριέρας της, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στην υποκριτική.