Ρούλα Κορομηλά για Γιάννη Πάριο: «Ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος»

Τη στήριξή της στον Γιάννη Πάριο εξέφρασε δημόσια η Ρούλα Κορομηλά, με αφορμή τα επικριτικά σχόλια που διατυπώθηκαν στα social media για την πρόσφατη εμφάνιση του τραγουδιστή στην Κύπρο.

Η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, μέσα από μακροσκελή ανάρτηση στα stories του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, υπερασπιζόμενη τη μακρόχρονη πορεία και την προσφορά του Γιάννη Πάριου στο ελληνικό τραγούδι.

Η παρέμβασή της ήρθε μετά τα σχόλια που προκάλεσαν βίντεο από τη συναυλία του τραγουδιστή στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Κάτω από αποσπάσματα της εμφάνισης που δημοσιεύτηκαν στο TikTok, χρήστες σχολίασαν επικριτικά την ερμηνεία του, ενώ ορισμένοι αναφέρθηκαν και στην ηλικία του.

Η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά

Η Ρούλα Κορομηλά υπερασπίστηκε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τον τραγουδιστή, επισημαίνοντας ότι η καριέρα και η φωνή του έχουν καταγραφεί στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, η μνημειώδης καριέρα και η ανυπέρβλητη φωνή του Πάριου είναι χαραγμένες στην ιστορία και στις ψυχές μας. Εκεί δεν έχετε πρόσβαση. Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν στην ανυπαρξία, αλλά ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος. Μην δίνετε χώρο αναπαραγωγής στη “συμμορία της απαξίωσης” που δρα και αναπνέει μέσα στον φθόνο για να μειώνει ό,τι δεν μπορεί να φτάσει. Απομονώστε αυτή την τοξική μάστιγα της μειοψηφίας του διαδικτύου, που με ευτελή σχόλια επιχειρεί να αποδομήσει αξίες… Κάποιοι γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία. Και κάποιοι απλώς για να την κοιτούν με πικρία και εμπάθεια».

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