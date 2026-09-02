Τραμπ: Προτείνει να πάρουν τα Στενά του Ορμούζ το όνομά του – «Θα είναι πιο καυτά από ποτέ»

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Διεθνή Νέα

Τραμπ. Στενά του Ορμούζ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει τα «Στενά του Ορμούζ» να μετονομαστούν σε «Στενά του Τραμπ».
  • Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ διερωτάται: «Τώρα που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα έπρεπε να αλλάξουμε το όνομα “Στενά του Ορμούζ” σε “Στενά του Τραμπ”;».
  • Συμπληρώνει πως «θα ήταν «πιο καυτά» από ποτέ», συνεχίζοντας την τάση μετονομασιών μετά τον «Κόλπο του Μεξικού» και τη «Λίμνη Οντάριο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ακόμη ένα όνομα τοποθεσίας θέλει να αλλάξει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τον «Κόλπο του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής», και τη «Λίμνη Οντάριο» σε «Λίμνη της Αμερικής», ο πρόεδρος των ΗΠΑ τώρα προτείνει τα «Στενά του Ορμούζ» να μετονομαστούν σε «Στενά του Τραμπ».

«Τώρα που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα έπρεπε να αλλάξουμε το όνομα “Στενά του Ορμούζ” σε “Στενά του Τραμπ”;» αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Όπως και η ίδια η Αμερική, θα ήταν «πιο καυτά» από ποτέ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε στο θέμα αυτό» συμπληρώνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

 

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