Τραμπ: Προτείνει να πάρουν τα Στενά του Ορμούζ το όνομά του – «Θα είναι πιο καυτά από ποτέ»

Ακόμη ένα όνομα τοποθεσίας θέλει να αλλάξει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τον «Κόλπο του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής», και τη «Λίμνη Οντάριο» σε «Λίμνη της Αμερικής», ο πρόεδρος των ΗΠΑ τώρα προτείνει τα «Στενά του Ορμούζ» να μετονομαστούν σε «Στενά του Τραμπ».

«Τώρα που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως θα έπρεπε να αλλάξουμε το όνομα “Στενά του Ορμούζ” σε “Στενά του Τραμπ”;» αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Όπως και η ίδια η Αμερική, θα ήταν «πιο καυτά» από ποτέ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε στο θέμα αυτό» συμπληρώνει ο Αμερικανός πρόεδρος.