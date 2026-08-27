Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική»

Σε νέα προκλητική κίνηση προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ εις βάρος του Καναδά μετά την απότομη διακοπή των διαπραγματεύσεων και την επιβολή δασμών. Σήμερα, λοιπόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο, αλλάζει αμέσως το όνομα της «λίμνης Οντάριο», που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, σε «λίμνη της Αμερικής».

«Έχουμε έναν Κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είχε ήδη δώσει εντολή να αλλάξει το όνομα του «Κόλπου του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής». Στο μεταξύ, σύμβουλος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η εντολή απευθύνεται στο υπουργείο Εσωτερικών και τον υπουργό Νταγκ Μπέργκαμ για να κάνουν την αλλαγή αυτή.

Υπενθυμίζουμε ότι μια από τις πέντε μεγάλες λίμνες της Βόρειας Αμερικής, η λίμνη Οντάριο συνορεύει με την ομώνυμη επαρχία του Καναδά και με την αμερικανική Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Προς το παρόν, το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Πάντως, οι σχέσεις των δυο χωρών είναι σε τεταμένη κατάσταση. Εξάλλου, οι εμπορικές συνομιλίες των ΗΠΑ και του Καναδά κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα, με τη μια πλευρά να κατηγορεί την άλλη για εκτροχιασμό των εντατικών διαπραγματεύσεων που διήρκησαν τρείς ημέρες.