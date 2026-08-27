Αττική: 115 παραβάσεις με ηλεκτρικά πατίνια σε 192 ελέγχους – Σύλληψη οδηγού για μέθη

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Συνολικά 115 παραβάσεις οδηγών Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), μεταξύ των οποίων ηλεκτρικά πατίνια, βεβαίωσε η Τροχαία κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη την Αττική. Μεταξύ των παραβάσεων περιλαμβάνονται η μη χρήση προστατευτικού κράνους και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ένας οδηγός συνελήφθη.

Η ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής της Γ.Α.Δ.Α. για την πρόληψη παραβάσεων από οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), οι οποίοι πραγματοποίησαν συνολικά 192 ελέγχους σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 78 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 13 για μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας και 6 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 5 παραβάσεις για παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων, 3 για μεταφορά υπεράριθμων επιβατών και 3 για ανασφάλιστα οχήματα. Ακόμη, βεβαιώθηκε μία παράβαση για κίνηση σε πεζοδρόμιο και μία για μη συμμόρφωση οδηγού σε σήμα τροχονόμου.

Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν επίσης συνολικά 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Μία από αυτές ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς η μέτρηση στον οδηγό έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ άνω των 0,60 mg/l, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και άλλων Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων θα συνεχιστούν.

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