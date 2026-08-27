Ποιοτικός ύπνος: Ποια μορφή άσκησης είναι πιο αποτελεσματική, σύμφωνα με μελέτη

Η άσκηση αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις συνήθειες που συνδέονται με καλύτερο ύπνο. Το ερώτημα, όμως, είναι αν κάποια μορφή γυμναστικής μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη από τις υπόλοιπες. Μια νέα μελέτη επιχειρεί να δώσει την απάντηση, συγκρίνοντας διαφορετικούς τύπους άσκησης σε ανθρώπους με προβλήματα ύπνου.

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ποια άσκηση βελτιώνει περισσότερο τον ύπνο

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και καιρό ότι η σωματική δραστηριότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στη νυχτερινή ξεκούραση. Ωστόσο, παρέμενε ασαφές ποια είδη γυμναστικής προσφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη.

Από την προπόνηση με αντιστάσεις και τη διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT), μέχρι το τάι τσι και το πιλάτες, νέες μελέτες αποδεικνύουν ότι δεν είναι όλες οι μορφές άσκησης εξίσου αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των διαταραχών ύπνου.

Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση που συνέκρινε διαφορετικά είδη προπόνησης ως προς την επίδρασή τους στον ύπνο, ανέδειξε έναν ξεκάθαρο «νικητή»: τη γιόγκα υψηλής έντασης (high-intensity yoga).

Συγκεντρώνοντας δεδομένα από 30 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Αθλητισμού Χαρμπίν στην Κίνα διαπίστωσαν ότι η γιόγκα συνδέεται με καλύτερο ύπνο σε σύγκριση με το περπάτημα, την αερόβια άσκηση, τις συνδυαστικές προπονήσεις ή παραδοσιακές κινεζικές πρακτικές, όπως το τσι κονγκ και το τάι τσι.

Στις δοκιμές συμμετείχαν περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι με προβλήματα ύπνου, από όλες τις ηλικιακές ομάδες και από περισσότερες από 12 διαφορετικές χώρες.

Από όλες τις μορφές γυμναστικής που εξετάστηκαν, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δύο συνεδρίες γιόγκα υψηλής έντασης την εβδομάδα, διάρκειας έως 30 λεπτών, αποτελούν την ιδανική «συνταγή» για την καταπολέμηση της αϋπνίας.

«Αυτή η μελέτη περιέλαβε μια ολοκληρωμένη ανάλυση 30 ερευνών που αξιολόγησαν συστηματικά την επίδραση διάφορων προγραμμάτων άσκησης στη βελτίωση της ποιότητας ύπνου ατόμων με διαταραχές

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ένα πρόγραμμα γιόγκα υψηλής έντασης, που εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα για 8-10 εβδομάδες με διάρκεια έως 30 λεπτά ανά συνεδρία, είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου σε άτομα που αντιμετωπίζουν διαταραχές», διευκρίνισαν οι ερευνητές.

Γιόγκα υψηλής έντασης: Το μυστικό για καλύτερο ύπνο

Η γιόγκα υψηλής έντασης (high-intensity yoga) διαφέρει σημαντικά από τις ήπιες, αργές κινήσεις που συνήθως έχουμε στο μυαλό μας. Περιλαμβάνει μια πολύ πιο γρήγορη ροή μεταξύ των στάσεων (poses), αξιοποιώντας το ίδιο το βάρος του σώματος για τη δημιουργία αντίστασης.

Στη σχετική κατάταξη των ασκήσεων για την καταπολέμηση της αϋπνίας, αμέσως μετά ακολούθησε το περπάτημα, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε η προπόνηση με αντιστάσεις (γνωστή και ως προπόνηση ενδυνάμωσης, η οποία περιλαμβάνει ασκήσεις όπως το Pilates και η άρση βαρών).

Γιόγκα vs Αερόβια άσκηση

Η πιο αποτελεσματική παρέμβαση για τη βελτίωση του ύπνου στη συγκεκριμένη ανάλυση ήταν ένα πρόγραμμα γιόγκα, το οποίο εμφάνισε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με την αερόβια άσκηση.

Το εύρημα αυτό, ωστόσο, δεν συμφωνεί απόλυτα με τα αποτελέσματα προηγούμενης συστηματικής ανασκόπησης που δημοσιεύθηκε το 2023. Σε εκείνη την περίπτωση, οι ερευνητές είχαν καταλήξει ότι τρεις συνεδρίες αερόβιας ή μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα ήταν η πιο αποτελεσματική προσέγγιση για τη βελτίωση των διαταραχών ύπνου.

Παρόλα αυτά, τα ευρήματα δεν ήταν εντελώς αντίθετα. Μία από τις επιμέρους μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση του 2023 είχε δείξει ότι η γιόγκα μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη βελτίωση στην ποιότητα του ύπνου σε σχέση με άλλες μορφές άσκησης.

Γιατί διαφέρουν τα αποτελέσματα των ερευνών

Η γιόγκα δεν εντάσσεται εύκολα σε μία μόνο κατηγορία άσκησης, καθώς η ένταση και οι απαιτήσεις της μπορούν να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το είδος και την τεχνική που εφαρμόζεται.

Το ίδιο ισχύει και για άλλες μορφές άσκησης που έχουν αναδειχθεί ως ευεργετικές σε παρόμοιες μελέτες, όπως:

Το Τάι Τσι (Tai Chi)

Το Pilates

Η κλασική αερόβια άσκηση

Ίσως αυτές οι διαφορές στον τρόπο εκτέλεσης –αλλά και στον ίδιο τον ορισμό της κάθε δραστηριότητας– να εξηγούν γιατί τα αποτελέσματα ποικίλλουν από μελέτη σε μελέτη.

Τάι τσι για την αϋπνία: Μια φυσική λύση με μακροπρόθεσμα οφέλη

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2025 έδειξε ότι το τάι τσι (tai chi) είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη βελτίωση του ύπνου, παρουσιάζοντας αποτελέσματα εφάμιλλα με αυτά της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας για την Αϋπνία (CBT-I).

Βραχυπρόθεσμα, η ομάδα των συμμετεχόντων που ακολούθησε τη θεραπεία CBT-I ανέφερε πιο σημαντική μείωση στα συμπτώματα αϋπνίας σε σύγκριση με την ομάδα του τάι τσι. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές επανεξέτασαν τους συμμετέχοντες 15 μήνες αργότερα, η ομάδα του τάι τσι είχε φτάσει στα ίδια υψηλά επίπεδα βελτίωσης.

Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν ότι η προσβασιμότητα του τάι τσι και η ευκολία ένταξής του στην καθημερινότητα συμβάλλουν σημαντικά στη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά του.

Γιόγκα και καλύτερος ύπνος: Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τα οφέλη

Αν και οι μετα-αναλύσεις δεν μπορούν να εξηγήσουν πλήρως το γιατί η γιόγκα ή άλλες μορφές άσκησης είναι τόσο ωφέλιμες για την αντιμετώπιση της αϋπνίας, οι επικρατέστερες θεωρίες είναι οι εξής:

Ρύθμιση της αναπνοής : Η γιόγκα αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς, γυμνάζει τους μύες και ρυθμίζει την αναπνοή (κοινά στοιχεία με το τάι τσι και το πιλάτες). Μελέτες δείχνουν ότι ο έλεγχος της αναπνοής ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα διεγείροντας το πνευμονογαστρικό νεύρο, γεγονός που αναβαθμίζει την ποιότητα του ύπνου.

: Η γιόγκα αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς, γυμνάζει τους μύες και ρυθμίζει την αναπνοή (κοινά στοιχεία με το τάι τσι και το πιλάτες). Μελέτες δείχνουν ότι ο έλεγχος της αναπνοής ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα διεγείροντας το πνευμονογαστρικό νεύρο, γεγονός που αναβαθμίζει την ποιότητα του ύπνου. Εγκεφαλικά κύματα : Άλλες μελέτες υποδεικνύουν ότι η γιόγκα ρυθμίζει τα μοτίβα της εγκεφαλικής δραστηριότητας, προάγοντας τον βαθύ και ξεκούραστο ύπνο.

: Άλλες μελέτες υποδεικνύουν ότι η γιόγκα ρυθμίζει τα μοτίβα της εγκεφαλικής δραστηριότητας, προάγοντας τον βαθύ και ξεκούραστο ύπνο. Ασκήσεις αντίστασης: Οι έρευνες τονίζουν επανειλημμένα τη σημασία των ασκήσεων με αντίσταση. Προπονήσεις όπου οι μύες εργάζονται ενάντια σε μια αντίθετη δύναμη φαίνεται πως προσφέρουν τα μέγιστα οφέλη για έναν καλό νυχτερινό ύπνο.

Ίσως ο συνδυασμός ελέγχου της αναπνοής και μυϊκής αντίστασης πάνω στο στρώμα της γιόγκα να είναι το «μυστικό» της επιτυχίας – αν και απαιτούνται περισσότερες εξειδικευμένες μελέτες για να επιβεβαιωθεί αυτό με βεβαιότητα.

Τι αναφέρουν οι ερευνητές για τις διαταραχές ύπνου

Παρά τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η σωματική άσκηση βοηθά στον ύπνο, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη αυστηρών επιστημονικών μελετών σχετικά με συγκεκριμένες ασκήσεις και τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις τους.

«Απαιτείται προσοχή κατά την ερμηνεία των ευρημάτων από μελέτες για τις διαταραχές ύπνου, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού μελετών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πληθυσμού που υποφέρει από αυτές», εξηγούν οι ερευνητές του Αθλητικού Πανεπιστημίου της Χαρμπίν. «Χρειάζεται επιπλέον, υψηλής ποιότητας έρευνα για την επιβεβαίωση αυτών των αποτελεσμάτων».

Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός

Δεν υπάρχει μία καθολική λύση για την αϋπνία ή τις διαταραχές ύπνου που να ταιριάζει σε όλους. Παρόλο που η γυμναστική αποτελεί ένα ισχυρό κομμάτι του παζλ, εάν η ποιότητα της ζωής σας επηρεάζεται από την έλλειψη ύπνου, το καλύτερο βήμα είναι να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Η σχετική μελέτη για τη γιόγκα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sleep and Biological Rhythms.