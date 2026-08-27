Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: «Δεν ήταν δολοφόνος, ήταν οικογενειάρχης» λέει o αδελφός του 53χρονου – Η ομολογία και οι καταγγελίες

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 44χρονης στη Ροδόπη, την οποία ο 53χρονος σύζυγός της ομολόγησε στους αστυνομικούς, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Κομοτηνής. Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις των αδελφών του 53χρονου για τη σχέση του ζευγαριού και τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου.

Ο 53χρονος κατέθεσε το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου, μέσα από το νοσοκομείο, και παραδέχθηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια καβγά. «Το έκανα πάνω στον καβγά», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές αναμένουν πλέον την απόφαση των γιατρών για το πότε θα μπορέσει να λάβει εξιτήριο, ώστε να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι δηλώσεις των αδελφών του 53χρονου

Λίγες ώρες μετά την ομολογία, δύο αδελφοί του 53χρονου μίλησαν για την υπόθεση.

Ο ένας, μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στις μετακινήσεις της 44χρονης λόγω της εργασίας της και δήλωσε: «Έφυγε για Κρήτη, έφυγε για Θάσο, έφυγε από εδώ, από εκεί. Δουλειά είχε στο σπίτι, άφησε τα παιδιά».

Άλλος αδελφός του κατηγορούμενου υποστήριξε: «Δεν ήταν δράστης ή δολοφόνος, αυτός κοιτούσε τη δουλειά, ήταν οικογενειάρχης».

Αναφερόμενος στη σχέση του ζευγαριού, πρόσθεσε: «Όταν είναι ένα ζευγάρι χωρισμένο, δεν πρέπει να πηγαίνει ο ένας στον άλλον, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που έγινε μπορεί να ήταν στη… στιγμή».

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Το χρονικό της δολοφονίας

Το έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα στο σπίτι όπου βρισκόταν το ζευγάρι.

Ο 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην 44χρονη με κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 20 εκατοστών. Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η γυναίκα έφερε τραύματα στον λαιμό και στην τραχηλική χώρα, ενώ ένα από αυτά έφτασε στον δεξιό πνεύμονα.

Τα τραύματα προκάλεσαν εκτεταμένη εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία. Η 44χρονη φέρεται να έχασε τη ζωή της μέσα σε περίπου πέντε λεπτά.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει τρία παιδιά, δύο κόρες ηλικίας 22 και 16 ετών και έναν γιο 19 ετών.

Λίγο πριν από τη φονική επίθεση, στο σπίτι βρισκόταν η 16χρονη κόρη τους. Ο 53χρονος φέρεται να της ζήτησε να βγει από το σπίτι και να πάει στο αυτοκίνητο για να του φέρει κάτι. Η επίθεση στη μητέρα της φέρεται να σημειώθηκε αφότου η ανήλικη είχε περάσει την εξώπορτα.

Ο 19χρονος γιος του ζευγαριού ήταν εκείνος που μετέφερε τη μητέρα του, βαριά τραυματισμένη, στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Κατέθεσαν δύο από τα τρία παιδιά του ζευγαριού

Στις αστυνομικές Αρχές έχουν ήδη καταθέσει δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας. Κατάθεση έδωσαν η 16χρονη κόρη, η οποία βρισκόταν στο σπίτι λίγο πριν από το έγκλημα, καθώς και ο 19χρονος γιος, που μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία.

Η απόπειρα αυτοκτονίας μετά τη δολοφονία

Μετά τη φονική επίθεση, ο 53χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας τοξική ουσία.

Οι πληροφορίες ως προς την ουσία που κατανάλωσε διαφέρουν. Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για πετρέλαιο, ενώ άλλες αναφέρουν φυτοφάρμακο.

Ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στη Χειρουργική Κλινική.

Το ραντεβού για το διαζύγιο

Η δολοφονία σημειώθηκε ενώ η 44χρονη είχε αποφασίσει να προχωρήσει στη λύση του γάμου της.

Η γυναίκα εργαζόταν κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν σε ξενοδοχείο στη Θάσο και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη λίγες ημέρες νωρίτερα, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της και να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση τον τελευταίο χρόνο και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 44χρονη είχε προγραμματίσει συνάντηση με δικηγόρο για το πρωί της επόμενης ημέρας, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία του διαζυγίου.

Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Ευαγγελία Κάλλου, δήλωσε: «Η τελευταία επικοινωνία ήταν ένα βράδυ πριν συμβεί το τραγικό γεγονός. Ο λόγος της επικοινωνίας αφορούσε τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου. Συζητήσαμε και κλείσαμε ραντεβού, το οποίο ήταν για σήμερα, στις έντεκα η ώρα, με το θύμα. Δεν πρόλαβε. Και αυτό ήταν το τραγικό. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτός ήταν και ο λόγος του διαζυγίου, ότι υπήρχε ενδοοικογενειακή βία. Το θύμα είχε δεχτεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της».

Οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τις Αρχές και κατά το παρελθόν.

Το 2022, η 44χρονη είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για απειλή. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι ο 53χρονος είχε συλληφθεί τότε στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της γυναίκας.

Πληροφορίες που μετέδωσε το Mega αναφέρουν ότι είχαν καταγραφεί συνολικά πέντε καταγγελίες σε βάρος του 53χρονου για εξύβριση, απειλές και ενδοοικογενειακή βία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε καταγγελίες είχαν συμμετάσχει με τις υπογραφές τους και παιδιά της οικογένειας.

Άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της 44χρονης υποστηρίζουν επίσης ότι η ίδια είχε εκφράσει την άποψη πως ο σύζυγός της τη ζήλευε σε παθολογικό βαθμό και ότι η συμπεριφορά του είχε επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητά της.

Η ψυχιατρική παρακολούθηση του 53χρονου

Πληροφορίες του Mega αναφέρουν ότι ο 53χρονος βρισκόταν τα τελευταία τρία χρόνια υπό ψυχιατρική παρακολούθηση και ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή.

Η 44χρονη φέρεται να είχε απευθυνθεί στην Εισαγγελία ζητώντας να εξεταστεί το ενδεχόμενο νοσηλείας του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ψυχιατρικά προβλήματα που φέρεται να παρουσίαζε. Ωστόσο, η νοσηλεία του δεν είχε κριθεί αναγκαία.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του 53χρονου αναφέρουν ότι ο ίδιος φέρεται να πίστευε πως η σύζυγός του επιδίωκε, όπως έλεγε, να τον κλείσει σε ψυχιατρική κλινική.

Τι είπε φίλος της οικογένειας

Φίλος της οικογένειας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε τη ζωή του ζευγαριού και ανέφερε ότι δεν είχε αντιληφθεί περιστατικά βίας. «Το ζευγάρι ήρθε στην Ελλάδα πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια. Όσο καιρό τους ξέρω, μένουν εδώ στο χωριό. Δούλευαν και οι δύο στα χωράφια, στα σταφύλια, μέχρι πέρυσι… Τον τελευταίο χρόνο, όμως, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση. Και μάλιστα η 44χρονη είχε φύγει για να δουλέψει σεζόν στο νησί της Θάσου και επέστρεψε στο χωριό πριν από λίγες μέρες. Είχαν τρία παιδιά, δύο κορίτσια 22 και 16 ετών και ένα 19χρονο αγόρι. Δεν είχαμε δει κάποια σημάδια βίας. Δεν ξέρω, ειλικρινά, τι μπορεί να έχει συμβεί…», είπε.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης, αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.