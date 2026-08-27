Τέμπη: Ψαρόπουλος και Ασλανίδης ζητούν απαντήσεις για τις συμβάσεις στο πεδίο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Απαντήσεις για τις συμβάσεις, που αφορούν στις εργασίες στο πεδίο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ζητούν οι Αντώνης Ψαροπουλος και Παύλος Ασλανίδης από το περιφερειακό συμβούλιο βάζοντας στο επίκεντρο τους τον τέως περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό.

Οι δυο γονείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών επικαλέστηκαν δημοσιεύματα, που κάνουν λόγο για «υπερκοστολογήσεις» και κατέθεσαν αίτημα γνωστοποίησης χορήγησης αντιγράφων και έθεσαν σειρά ερωτημάτων.

Συγκεκριμένα, απαντήσεις και αντίγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας ζητούν ο Αντώνης Ψαρόπουλος και ο Παύλος Ασλανίδης, με αίτημά τους για τα κάτωθι ερωτήματα:

Υπάρχουν επίσημα στοιχεία της διαδικασίας επιλογής και ανάθεσης των εργασιών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα;

Διαβάζουμε για υπερκοστολογημένες εργασίες, ισχύουν;

Από πού αντλήθηκαν τα χρήματα αυτά από την Περιφέρεια;

Πότε πληρώθηκαν;

Υπήρχαν αυτά τα κονδύλια ότι γίνονταν οι εργασίες μπαζώματος ή βρέθηκαν αργότερα;

Πώς και πότε εγκρίθηκε αυτή η δαπάνη που φαίνεται ως υπέρογκη;

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν διέθετε τέτοια μηχανήματα να διαθέσει για να γίνουν αυτές οι εργασίες;

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη και αν ναι σε τι στάδιο βρίσκεται η έρευνα;

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντώνης Ψαρόπουλος, σε δηλώσεις, έκανε λόγο μεταξύ άλλων για «υπερκοστολογημένες συμβάσεις με μια εταιρία φάντασμα με σκοπό την συγκάλυψη».

Σύμφωνα το Larissanet.gr, ο τέως περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός συμμετείχε στην συνεδρίαση μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης δηλώνοντας πως είχε γίνει δικαστικός έλεγχος σχετικά με τις συμβάσεις χωρίς να εντοπιστεί κάτι ενώ κάλεσε τον Αντώνη Ψαρόπουλο να συναντηθούν ιδιωτικά για να τον ενημερώσει για ό,τι ενδιαφέρεται.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τις συμβάσεις και τις τιμές για την χρήση γερανών, επισημαίνοντας πως για εκείνες τις μέρες στα Τέμπη οι τιμές ήταν υψηλές σε σχέση με τις συνηθισμένες τιμές άλλων εργολάβων. Κάλεσε επίσης όσους συγγενείς θυμάτων επιθυμούν να συμμετέχουν στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 29 Σεπτεμβρίου για να ενημερωθούν σχετικά μόνο γι’ αυτό το θέμα.

«Έβγαλαν λεφτά πάνω στα δολοφονημένα παιδιά μας» τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης λίγο πριν αποχωρήσει από την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου μαζί με τον Αντώνη Ψαρόπουλο, ζητώντας παράλληλα απαντήσεις για τις συγκεκριμένες υπερκοστολογήσεις.

Κουρέτας: Θα συνδράμουμε στην έρευνα για τις συμβάσεις

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας επισημαίνει ότι «συνδράμει ενεργά στην έρευνα που διεξάγουν οι αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο της νομιμότητας των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν προς ιδιώτες εργολάβους στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 2023 στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, με την ονομασία «αποκατάσταση» του χώρου, οι οποίες έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές ως ‘μπάζωμα’».

Χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «εξαιρετικά σοβαρή», η διοίκηση Κουρέτα υποστηρίζει ότι «τα μέχρι στιγμής στοιχεία δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των συγκεκριμένων δαπανών, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πρόκλησης σημαντικής οικονομικής ζημίας σε βάρος της Περιφέρειας και, κατ’ επέκταση, του δημοσίου συμφέροντος».

Σε υψηλότερο τόνο, η σημερινή Περιφερειακή Αρχή διαβεβαιώνει ότι «δεν πρόκειται να κωφεύσει ούτε να ανεχθεί οποιαδήποτε πρακτική που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διασπάθιση ή την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος». «Εφ’ όσον από την έρευνα προκύψουν ευθύνες, αυτές θα αναζητηθούν μέχρι τέλους και με κάθε προβλεπόμενο από τον νόμο τρόπο», τονίζει η διοίκηση Κουρέτα.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στις αρμόδιες ελεγκτικές και δικαστικές αρχές, διαθέτοντας τα στοιχεία και τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες εργασίες και καταβλήθηκαν τα αντίστοιχα ποσά», δεσμεύεται η διοίκηση Κουρέτα, διαβεβαιώνοντας ότι «το μαχαίρι θα φτάσει μέχρι το κόκκαλο».