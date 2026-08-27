Λέσβος: Ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίαζε για τον αφθώδη πυρετό – Σταματούν προσωρινά οι έλεγχοι και οι θανατώσεις ζώων

Κτηνοτρόφοι που συμμετείχαν σε συλλαλητήριο έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα προβλήματα από τη ζωονόσο του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο μπήκαν στο κτίριο την ώρα που συνεδρίαζε για το ίδιο θέμα το Περιφερειακό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών του α’ βαθμού, εκπροσώπων αγροτών και κτηνοτρόφων και συνδικαλιστών.

Προκλήθηκε ένταση ιδιαίτερα όταν διαδικτυακά ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Καββαδάς με στελέχη του Υπουργείου παρουσίαζαν τα όσα το Υπουργείο έχει πράξει για την υπόθεση. Η ένταση συνεχίστηκε έως και τη διακοπή της συμμετοχής του υφυπουργού. Και κορυφώθηκε όταν κάτω από την πίεση των συμμετεχόντων δήλωσαν την παραίτησή τους η αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλλη και ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στράτος Τσομπανέλλης.

Στη συνέχεια το περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή διακοπή των ελέγχων και των θανατώσεων ζώων μέχρι την άφιξη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καββαδά στη Λέσβο. Κάτι που όπως έγινε γνωστό θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου.