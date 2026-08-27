Πυροσβεστική: Από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα οι πυρκαγιές σε Εύβοια και Χίο – Δύο συλλήψεις

Σε συλλήψεις για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε Χίο και Εύβοια προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματο.

Συγκεκριμένα:

Στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά Ιστιαίας Ευβοίας, ημεδαπός, ηλικίας 49 ετών, προκάλεσε πυρκαγιά περίπου στις 12:15, κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού . Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.282,25 ευρώ.

. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.282,25 ευρώ. Στην περιοχή Βίκι Χίου, ημεδαπός, ηλικίας 68 ετών, προκάλεσε πυρκαγιά περίπου στις 11:15, κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Χίου.

316 συλλήψεις από την αρχή του2026

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 27 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 744 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.219.599,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 316 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 281 (88,92%) είναι από αμέλεια και οι 35 (11,08%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.