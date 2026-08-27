Φωτιά στην Ιστιαία Ευβοίας – Καίει χαμηλή βλάστηση

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 27/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνέδραμε και ο δήμος Ιστιαίας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 27/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίας.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση συνέδραμαν 2 αεροσκάφη.
  • Ο δήμος Ιστιαίας κινητοποιήθηκε για την παροχή υδροφόρων, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 27/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 12:15.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ιστιαίας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ότι η φωτιά οριοθετήθηκε.

 

 

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