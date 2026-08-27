Βίντεο: 32χρονος εμπρηστής έβαλε φωτιά σε 2 αυτοκίνητα και τυλίχθηκε ο ίδιος στις φλόγες

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Στιγμές τρόμου έζησε μια οικογένεια στο Μπέρκσαϊρ της Βρετανίας, όταν ένας εμπρηστής πυρπόλησε τα οχήματά τους έξω από το σπίτι τους την ώρα που κοιμούνταν, με τον ίδιο τον δράστη να τυλίγεται κατά λάθος στις φλόγες πριν τραπεί σε φυγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4:00 το πρωί της 9ης Μαρτίου στην περιοχή Σλάου, στο Μπέρκσαϊρ, αναφέρει η Daily Mail.

Ο 32χρονος Κρίστοφ Ορζεχόφσκι, αγόρασε ένα μπιτόνι βενζίνης από κοντινό πρατήριο πριν μεταβεί στην οικία επί της οδού Στόουκ.

Εκεί περιέλουσε και πυρπόλησε δύο οχήματα.

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) παρακείμενης οικίας κατέγραψε τη στιγμή που τα δύο αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες, αλλά και τον Ορζεχόφσκι να τρέχει να απομακρυνθεί ενώ το χέρι του είχε πάρει φωτιά.



Στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο, αφήνοντας την πυρκαγιά να καταστρέψει τα οχήματα και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην κατοικία. Ευτυχώς, η οικογένεια κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως.

Έξι ημέρες μετά την επίθεση, η αστυνομία του Thames Valley εντόπισε τον 32χρονο να οδηγεί όχημα που συνδεόταν με το περιστατικό και επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει.

Ο Ορζεχόφσκι αρνήθηκε να σταματήσει, πυροδοτώντας μια επικίνδυνη αστυνομική καταδίωξη κατά την οποία πραγματοποιούσε ρίψοκινδυνες προσπεράσεις, φτάνοντας ταχύτητες έως και 160 χλμ./ώρα.

Τελικά, έχασε τον έλεγχο, τράκαρε το όχημά του και συνελήφθη.

Η καταδίκη

Στο δικαστήριο, ο Ορζεχόφσκι καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και επτά μηνών, αφού ομολόγησε την ενοχή του για εμπρησμό με πρόθεση να θέσει ζωές σε κίνδυνο και για επικίνδυνη οδήγηση.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε στέρηση του διπλώματος οδήγησης για έναν χρόνο μετά την αποφυλάκισή του, καθώς και η καταβολή χρηματικού προστίμου ύψους 265 ευρώ.

«Ο Κρίστοφ Ορζεχόφσκι είναι ένας επικίνδυνος παραβάτης και κίνδυνος για το κοινό. Είμαι ικανοποιημένη που καταδικάστηκε», δήλωσε η αστυνομικός που διεξήγαγε τις έρευνες.