Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη»

Την εκτίμηση ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι «το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη» εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Εκφράζοντας την υπερηφάνεια και την ανακούφισή του για την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι αποδείχθηκε πως «μπορούμε να παραδώσουμε το Μετρό ασφαλές», ενώ χαρακτήρισε την επέκταση, ως «ένα έργο που θα αλλάξει την καθημερινότητα πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης».

Αναφερόμενος στην πορεία του έργου, σημείωσε ότι η ιστορία του Μετρό αποτελεί «παράδειγμα του τι δεν πρέπει να γίνεται» σε έργα τέτοιου μεγέθους, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει, όπως είπε, «σωστή πολιτική απόφαση».

Ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τους υπουργούς και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εργαζομένους του ομίλου και στον συνεργάτη του έργου, τη Hitachi.

«Η AKTOR μπορεί να συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών ακόμη μεγάλων έργων στο μέλλον»

Ο κ. Εξάρχου στάθηκε και στην πορεία του ομίλου, αναφέροντας ότι τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ μέσω διεθνούς ομολόγου υπήρξε ενδιαφέρον από τις διεθνείς αγορές για επενδύσεις ύψους 2,5 έως 3 δισ. ευρώ. Όπως υπογράμμισε, τα στοιχεία αυτά αντανακλούν την αυξημένη εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην εταιρεία και στις δυνατότητές της.

Μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του εξέφρασε την πεποίθηση ότι, εφόσον συνεχιστεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η AKTOR μπορεί να συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών ακόμη μεγάλων έργων στο μέλλον.