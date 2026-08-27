Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε το Μετρό Θεσσαλονίκης «το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη», εκφράζοντας την υπερηφάνεια και την ανακούφισή του για την ολοκλήρωση του έργου. Τόνισε ότι το έργο θα αλλάξει την καθημερινότητα των κατοίκων της Θεσσαλονίκης και υπογράμμισε την ικανότητα της AKTOR να συμμετάσχει σε μελλοντικά μεγάλα έργα, μετά από σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

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AKTOR - Εξάρχου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, εκτίμησε ότι «Το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη» και «ένα έργο που θα αλλάξει την καθημερινότητα πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης».
  • Αναφερόμενος στην πορεία του έργου, σημείωσε ότι η ιστορία του Μετρό αποτελεί «παράδειγμα του τι δεν πρέπει να γίνεται» σε έργα τέτοιου μεγέθους, αλλά αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί με «σωστή πολιτική απόφαση».
  • Ο κ. Εξάρχου εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η AKTOR μπορεί να συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών ακόμη μεγάλων έργων στο μέλλον», τονίζοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των διεθνών αγορών για επενδύσεις στον όμιλο.

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Την εκτίμηση ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι «το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη» εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Εκφράζοντας την υπερηφάνεια και την ανακούφισή του για την ολοκλήρωση του έργου, υπογράμμισε ότι αποδείχθηκε πως «μπορούμε να παραδώσουμε το Μετρό ασφαλές», ενώ χαρακτήρισε την επέκταση, ως «ένα έργο που θα αλλάξει την καθημερινότητα πολλών κατοίκων της Θεσσαλονίκης».

Αναφερόμενος στην πορεία του έργου, σημείωσε ότι η ιστορία του Μετρό αποτελεί «παράδειγμα του τι δεν πρέπει να γίνεται» σε έργα τέτοιου μεγέθους, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει, όπως είπε, «σωστή πολιτική απόφαση».

Ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τους υπουργούς και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εργαζομένους του ομίλου και στον συνεργάτη του έργου, τη Hitachi.

«Η AKTOR μπορεί να συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών ακόμη μεγάλων έργων στο μέλλον»

Ο κ. Εξάρχου στάθηκε και στην πορεία του ομίλου, αναφέροντας ότι τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ μέσω διεθνούς ομολόγου υπήρξε ενδιαφέρον από τις διεθνείς αγορές για επενδύσεις ύψους 2,5 έως 3 δισ. ευρώ. Όπως υπογράμμισε, τα στοιχεία αυτά αντανακλούν την αυξημένη εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην εταιρεία και στις δυνατότητές της.

Μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του εξέφρασε την πεποίθηση ότι, εφόσον συνεχιστεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η AKTOR μπορεί να συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών ακόμη μεγάλων έργων στο μέλλον.

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