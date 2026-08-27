Φωτιά στο Λιβάδι Ελασσόνας – Καίει αγροτοδασική έκταση

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Ελασσόνας στη Λάρισα, με το περιστατικό να γνωστοποιείται περίπου στις 17:15.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Ο δήμος Ελασσόνας παρέχει συνδρομή με υδροφόρες.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
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Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Ελασσόνας στη Λάρισα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:15.  Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ελασσόνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

 

 

 

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