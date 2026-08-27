Φωτιά στο Λιβάδι Ελασσόνας – Καίει αγροτοδασική έκταση

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιβάδι Ελασσόνας στη Λάρισα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:15. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ελασσόνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.