Γερμανία: Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο κοντά στο Βερολίνο – Συνελήφθη 19χρονος

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση σε σχολείο στην πόλη Gosen-Neu Zittau, κοντά στο Βερολίνο, με έναν 19χρονο ύποπτο να έχει συλληφθεί. Ένας 30χρονος άνδρας σκοτώθηκε προσπαθώντας να σταματήσει την επίθεση, ενώ δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και μία 18χρονη μαθήτρια που φέρεται να ήταν ο στόχος του πρώην συντρόφου της.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Unsplash
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση σε σχολείο στην πόλη Gosen-Neu Zittau, κοντά στο Βερολίνο.
  • Ως ύποπτος φέρεται ο 19χρονος πρώην σύντροφος της 18χρονης μαθήτριας που είναι μεταξύ των νεκρών, ενώ ένας 30χρονος σκοτώθηκε προσπαθώντας να σταματήσει την επίθεση.
  • Η τοπική αστυνομία έχει θέσει υπό κράτηση έναν ύποπτο και διερευνά τον χώρο του εγκλήματος, ενώ αναφέρθηκε ότι ακόμη δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση σε σχολείο στην πόλη Gosen-Neu Zittau, κοντά στο Βερολίνο, ενώ ένας ύποπτος συνελήφθη, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το Reuters.

Η εφημερίδα Maerkische Allgemeine μετέδωσε ότι μία από τις νεκρές είναι 18χρονη μαθήτρια του σχολείου, ενώ ως ύποπτος φέρεται ο 19χρονος πρώην σύντροφός της.

Σκοτώθηκε προσπαθώντας να σταματήσει την επίθεση

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ένας 30χρονος άνδρας σκοτώθηκε ενώ επιχειρούσε να σταματήσει την επίθεση.

Η Berliner Zeitung ανέφερε ξεχωριστά ότι ακόμη δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε μέσω X ότι ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση και ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει και ερευνούν τον χώρο του εγκλήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες επίσημες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης ή την κατάσταση των τραυματιών.

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