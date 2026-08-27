Γερμανία: Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο κοντά στο Βερολίνο – Συνελήφθη 19χρονος

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση σε σχολείο στην πόλη Gosen-Neu Zittau, κοντά στο Βερολίνο, ενώ ένας ύποπτος συνελήφθη, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το Reuters.

Η εφημερίδα Maerkische Allgemeine μετέδωσε ότι μία από τις νεκρές είναι 18χρονη μαθήτρια του σχολείου, ενώ ως ύποπτος φέρεται ο 19χρονος πρώην σύντροφός της.

Σκοτώθηκε προσπαθώντας να σταματήσει την επίθεση

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ένας 30χρονος άνδρας σκοτώθηκε ενώ επιχειρούσε να σταματήσει την επίθεση.

Η Berliner Zeitung ανέφερε ξεχωριστά ότι ακόμη δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε μέσω X ότι ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση και ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει και ερευνούν τον χώρο του εγκλήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες επίσημες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης ή την κατάσταση των τραυματιών.