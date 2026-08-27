«Σίγησε» η φωνή του Optimus Prime των «Transformers» – Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Πίτερ Κάλεν

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Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Πίτερ Κάλεν, ο ηθοποιός φωνής που ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με τον Optimus Prime, τον εμβληματικό ηγέτη των Autobots στο franchise «Transformers».

Ο Κάλεν χάρισε τη χαρακτηριστική, βαθιά φωνή του στον Optimus Prime επί δεκαετίες, συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές κινουμένων σχεδίων αλλά και στις κινηματογραφικές παραγωγές του δημοφιλούς franchise.

Γεννημένος ως Πίτερ Κλάβερ Κάλεν στο Μόντρεαλ του Καναδά, στις 28 Ιουλίου 1941, ξεκίνησε την καριέρα του στο ραδιόφωνο και την τηλεοπτική κωμωδία, με εμφανίσεις στα The Smothers Brothers Comedy Hour και The Sonny & Cher Comedy Hour. Η ιδιαίτερα βαθιά και επιβλητική φωνή του τον οδήγησε σύντομα στον χώρο του voice acting.

Μεταξύ των πρώτων ρόλων του ήταν ο κακός Venger στο Dungeons & Dragons, ενώ είχε δώσει ακόμη και τις κραυγές του θρυλικού τέρατος στο remake του King Kong του 1976. Ακολούθησαν πολλαπλοί ρόλοι στο Voltron: Defender of the Universe.

Ο ρόλος που σημάδεψε την καριέρα του

Το 1984 ο Κάλεν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο που έμελλε να καθορίσει ολόκληρη την καριέρα του: τον Optimus Prime στη σειρά The Transformers.

Για να δημιουργήσει τη φωνή και την προσωπικότητα του ηρωικού αρχηγού των Autobots, εμπνεύστηκε από τον αδελφό του, Λάρι Κάλεν, ο οποίος ήταν λοχαγός στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Ο Κάλεν πήρε τον ρόλο, ενώ παράλληλα υποδύθηκε φωνητικά και τον Ironhide. Έδωσε επίσης τη φωνή του στον Optimus Prime στην κινηματογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Transformers: The Movie, όπου ο χαρακτήρας πεθαίνει έπειτα από την τελική αναμέτρησή του με τον Megatron, τον οποίο υποδυόταν φωνητικά ο Φρανκ Γουέλκερ.

Η αντίδραση των θαυμαστών στον «θάνατο» του Optimus ήταν τόσο έντονη, ώστε ο χαρακτήρας επέστρεψε. Ο ίδιος ο Κάλεν, σύμφωνα με το Collider, δεν είχε μέχρι τότε αντιληφθεί πόσο αγαπητός είχε γίνει ο ήρωας στο κοινό.

Από τα κινούμενα σχέδια στις ταινίες του Χόλιγουντ

Δεκαετίες αργότερα, ο Κάλεν επέστρεψε στον ρόλο που τον έκανε παγκοσμίως αναγνωρίσιμο, δίνοντας τη φωνή του Optimus Prime στις live-action κινηματογραφικές παραγωγές των Transformers, αρχής γενομένης από την ταινία του 2007.

Συνολικά συμμετείχε ως Optimus Prime σε επτά live-action ταινίες, ενώ επανέλαβε τον ρόλο και σε μεταγενέστερες σειρές κινουμένων σχεδίων, μετατρέποντας τη φωνή του σε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας ενός από τους διασημότερους χαρακτήρες της ποπ κουλτούρας.