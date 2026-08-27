Κομισιόν: Η Meta οφείλει να προστατεύσει και τα παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τη Meta να προστατεύσει τα παιδιά των κρατών-μελών της ΕΕ, ακολουθώντας τον πρόσφατο δικαστικό διακανονισμό στις ΗΠΑ, όπου η Meta συμφώνησε να καταβάλει έως και 17 δισεκατομμύρια δολάρια και να εφαρμόσει περιορισμούς στη χρήση του Instagram και του Facebook από εφήβους. Οι Βρυξέλλες απαιτούν ορθή διαχείριση του χρόνου οθόνης και κατάλληλο γονεϊκό έλεγχο, ενώ ερευνούν την Meta στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) για εθιστικά interfaces.

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Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Meta να προστατεύσει τα παιδιά των κρατών-μελών, μετά την επίτευξη συμφωνίας στις ΗΠΑ για τον περιορισμό των συνεπειών του Instagram και του Facebook στους εφήβους.
  • Η Κομισιόν κάλεσε την Meta να τροποποιήσει τα interfaces του Facebook και του Instagram που θεωρούνται υπερβολικά «εθιστικά», ενώ αναμένει την ορθή διαχείριση του χρόνου οθόνης και τον κατάλληλο γονεϊκό έλεγχο.
  • Η Meta είχε αμφισβητήσει τα προκαταρκτικά συμπεράσματα των Βρυξελλών, αλλά δεσμεύθηκε να συνεργαστεί για ένα «ασφαλές και θετικό διαδικτυακό περιβάλλον», με την Κομισιόν να τονίζει ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Meta».

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Σε παρέμβασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Meta να προστατεύσει τα παιδιά των κρατών – μελών της ΕΕ. Αυτό προκύπτει μετά την συμφωνία που επιτεύχθηκε στις ΗΠΑ για τον περιορισμό, μεταξύ άλλων, των συνεπειών του Instagram ή του Facebook στους εφήβους.

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«Αναμένουμε την ορθή διαχείριση του χρόνου που δαπανάται μπροστά στις οθόνες, τον κατάλληλο γονεϊκό έλεγχο στις πλατφόρμες (…) Επαφίεται πλέον στην εταιρεία να προτείνει την ανάληψη αυτών των δεσμεύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την προστασία και των δικών μας παιδιών», δήλωσε ο Τομά Ρενιέ, ένας από τους εκπρόσωπους της Κομισιόν.

Υπενθυμίζουμε ότι η Meta δέχθηκε χθες να καταβάλει έως και 17 δισεκατομμύρια δολάρια και να εφαρμόσει περιορισμούς στην χρήση του Instagram και του Facebook από τους εφήβους σε πενήντα αμερικανικές πολιτείες και εδαφικές οντότητες στο πλαίσιο δικαστικού διακανονισμού.

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Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν κάλεσε τις 10 Ιουλίου την Meta να τροποποιήσει τα interfaces του Facebook και του Instagram που θεωρούνται υπερβολικά «εθιστικά», υπό την απειλή επιβολής μεγάλου προστίμου.

Οι Βρυξέλλες προσάπτουν στον όμιλο του Μαρκ Ζούκεμπεργκ ότι δεν αξιολόγησε σωστά και δεν περιόρισε επαρκώς τους κινδύνους του εθισμού για τους χρήστες του Facebook και του Instagram, ιδιαίτερα για τους ανηλίκους και τους ευάλωτους ενηλίκους, εξαιτίας της εφαρμογής λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν την προσοχή τους όσο το δυνατόν περισσότερο.

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«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Meta και ο όμιλος γνωρίζει τι περιμένουμε από αυτούς», υπενθύμισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. «Είχαμε επαφές με την Meta μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στις ΗΠΑ», πρόσθεσε. «Βρισκόμαστε σε έναν συνεχή διάλογο για να προσφέρουμε στα παιδιά μας, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα καλή προστασία», υπογράμμισε ο Τομά Ρενιέ.

Οι αντιδράσεις της Meta

Πάντως, οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες από τους γονεϊκούς ελέγχους που είναι ενσωματωμένοι στο Facebook και το Instagram, οι οποίοι θεωρούνται υπερβολικά περίπλοκοι στη διαχείριση, ούτε από τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό του χρόνου που περνούν οι έφηβοι μπροστά στην οθόνη. Ωστόσο, η Meta είχε αμφισβητήσει τα προκαταρκτικά συμπεράσματα των Βρυξελλών και δεσμεύθηκε παράλληλα να συνεργαστεί με την Κομισιόν ώστε να διαμορφώσει «ένα ασφαλές και θετικό διαδικτυακό περιβάλλον».

Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αυτές τις προκαταρκτικές εντολές στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Μάιο του 2024 κατά του ομίλου του Μαρκ Ζούκεμπεργκ, ο οποίος είναι ύποπτος ότι δεν κάνει αρκετά για την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο.

Η διαδικασία αυτή διεξάγεται βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), στο πλαίσιο του οποίου οι Βρυξέλλες απηύθυναν στις αρχές του έτους παρόμοιο αίτημα προς το TikTok.

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