ΕΕ – Meta: Συνεχίζεται ο διάλογος για τον εθιστικό σχεδιασμό Facebook και Instagram

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη Meta σχετικά με προκαταρκτικά ευρήματα πιθανής παραβίασης του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) λόγω του εθιστικού σχεδιασμού των Facebook και Instagram. Η Meta διατηρεί τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις προς την ΕΕ στο πλαίσιο αυτών των εν εξελίξει συζητήσεων.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

EE- Meta
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε συνεχή διάλογο με τη Meta βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αντικείμενο τα προκαταρκτικά ευρήματα για πιθανή παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) από τον εθιστικό σχεδιασμό των Facebook και Instagram.
  • Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, η Meta εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις προς την ΕΕ.
  • Τα προκαταρκτικά ευρήματα της Κομισιόν, που αφορούν τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών της Meta, είχαν διατυπωθεί πριν από δύο χρόνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε συνεχή διάλογο με τη Meta βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αντικείμενο τα προκαταρκτικά ευρήματα για πιθανή παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) από τον εθιστικό σχεδιασμό των Facebook και Instagram.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, η Meta εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις προς την ΕΕ, στο πλαίσιο των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα της Κομισιόν είχαν διατυπωθεί πριν από δύο χρόνια και αφορούν τον σχεδιασμό των δημοφιλών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης της Meta.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχολίασε τον πρόσφατο διακανονισμό της εταιρείας με σχεδόν όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, ο οποίος προβλέπει την καταβολή 18 δισ. δολαρίων και σειρά δεσμεύσεων από την πλευρά της Meta.

«Η Meta συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην ΕΕ», ανέφερε ο Ρενιέ σε ανακοίνωσή του.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ