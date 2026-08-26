Σουηδία: Εταιρεία εξοπλισμού τα έβαλε με ακροδεξιό κόμμα για… μια γραμματοσειρά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια απρόσμενη κόντρα έχει ξεσπάσει στη Σουηδία ανάμεσα στη γνωστή εταιρεία υπαίθριου εξοπλισμού Fjällräven και το ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες, λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου.

Η Fjällräven κατηγορεί το κόμμα για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι η προεκλογική του καμπάνια χρησιμοποιεί γραμματοσειρά και γραφιστικό ύφος σχεδόν πανομοιότυπα με εκείνα του γνωστού brand.

Στο επίκεντρο η γραμματοσειρά «Arctic Fox»

Η Fjällräven χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική γραμματοσειρά «Arctic Fox», με μεγάλα και μαλακά γράμματα, η οποία αποτελεί αναγνωρίσιμο στοιχείο της εταιρικής της ταυτότητας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι Σουηδοί Δημοκράτες υιοθέτησαν στην καμπάνια τους «Sverige på väg» («Η Σουηδία σε πορεία») σχεδόν ίδιο τυπογραφικό και γραφιστικό στυλ.

Η Fjällräven ζητά από το κόμμα να αλλάξει το υλικό της καμπάνιας έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Πονοκέφαλος λίγο πριν από τις εκλογές

Το αίτημα δημιουργεί πρόβλημα στους Σουηδούς Δημοκράτες, καθώς η προεκλογική εκστρατεία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται στις 13 Σεπτεμβρίου.

Το κόμμα δεν έχει απαντήσει στην επιστολή που του έστειλε η Fjällräven, ωστόσο σε δήλωσή του στην εφημερίδα Expressen χαρακτήρισε τις απαιτήσεις της εταιρείας «ανοησίες».