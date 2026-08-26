Άνδρας κόλλησε τα αυτιά του για να μοιάζει με τη φωτογραφία ξένου διαβατηρίου και να μπει στην Πολωνία

Ένας 20χρονος από τη Σρι Λάνκα προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στην Πολωνία χρησιμοποιώντας ένα χαμένο μαλαισιανό διαβατήριο και αλλάζοντας την εμφάνισή του με ταινία διπλής όψης για να μοιάζει με τη φωτογραφία. Εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας μαζί με μία 75χρονη Μαλαισιανή, η οποία κατηγορήθηκε για συνέργεια, και τους δύο αρνήθηκαν την είσοδο.

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Διεθνή Νέα

Ο 20χρονος από τη Σρι Λάνκα κατηγορήθηκε για απόπειρα παράνομης διέλευσης των πολωνικών συνόρων με εξαπάτηση και για χρήση εγγράφου ταυτότητας που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Φωτογραφία: Πολωνική Συνοριοφυλακή / strazgraniczna.pl
Ο 20χρονος από τη Σρι Λάνκα κατηγορήθηκε για απόπειρα παράνομης διέλευσης των πολωνικών συνόρων με εξαπάτηση και για χρήση εγγράφου ταυτότητας που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Φωτογραφία: Πολωνική Συνοριοφυλακή / strazgraniczna.pl
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 20χρονος από τη Σρι Λάνκα επιστράτευσε ένα απίστευτο τέχνασμα για να εισέλθει παράνομα στην Πολωνία. Κόλλησε τους λοβούς των αυτιών του στο κεφάλι με ταινία διπλής όψης, ώστε να μοιάζει με τον άνδρα της φωτογραφίας του διαβατηρίου που παρουσίασε.
  • Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι τα στοιχεία του διαβατηρίου δεν ταίριαζαν με την εμφάνισή του. Διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε χρησιμοποιήσει ταινία διπλής όψης για να κολλήσει τον λοβό του αυτιού του στο κεφάλι, προσπαθώντας να προσαρμόσει την εμφάνισή του στη φωτογραφία.
  • Ο 20χρονος κατηγορήθηκε για απόπειρα παράνομης διέλευσης των κρατικών συνόρων με εξαπάτηση, ενώ η 75χρονη Μαλαισιανή κατηγορήθηκε για συνέργεια. Οι πολωνικές Αρχές αρνήθηκαν την είσοδο και στους δύο, επιστρέφοντάς τους με την επόμενη διαθέσιμη πτήση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα απίστευτο τέχνασμα επιστράτευσε ένας 20χρονος από τη Σρι Λάνκα στην προσπάθειά του να εισέλθει παράνομα στην Πολωνία: κόλλησε τους λοβούς των αυτιών του στο κεφάλι με ταινία διπλής όψης, ώστε να μοιάζει περισσότερο με τον άνδρα που απεικονιζόταν στο διαβατήριο που παρουσίασε στις Αρχές.

Ο νεαρός εντοπίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, όπου είχε φτάσει από το Δελχί μαζί με μία 75χρονη Μαλαισιανή, η οποία ισχυριζόταν ότι ήταν η γιαγιά του, αναφέρει το TVP.

Οι δυο τους δήλωσαν στους συνοριοφύλακες ότι ταξίδευαν στην Πολωνία για τουρισμό, ωστόσο οδηγήθηκαν σε πρόσθετο έλεγχο.

Το διαβατήριο που είχε δηλωθεί ως χαμένο

Ο 20χρονος παρουσίασε μαλαισιανό διαβατήριο, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχε δηλωθεί στο παρελθόν ως απολεσθέν.

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι τα στοιχεία του εγγράφου δεν ταίριαζαν με την εμφάνισή του, μεταξύ άλλων ως προς το ύψος και τη φωτογραφία.

Τότε διαπίστωσαν και την ασυνήθιστη λεπτομέρεια: σύμφωνα με την πολωνική Συνοριοφυλακή, ο νεαρός είχε χρησιμοποιήσει ταινία διπλής όψης για να κολλήσει τον λοβό του αυτιού του στο κεφάλι, επιχειρώντας να προσαρμόσει την εμφάνισή του στη φωτογραφία του πραγματικού κατόχου του διαβατηρίου.

Παρά τις διαπιστώσεις των Αρχών, ο ίδιος επέμενε ότι ήταν Μαλαισιανός πολίτης και ότι το διαβατήριο ήταν δικό του.

Το πραγματικό διαβατήριο βρισκόταν στη βαλίτσα του

Το σχέδιο κατέρρευσε κατά τον έλεγχο των αποσκευών του. Ο ίδιος υπέδειξε τελικά μια βαλίτσα στην οποία βρισκόταν το πραγματικό του διαβατήριο, αποκαλύπτοντας ότι ήταν πολίτης της Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με την πολωνική Συνοριοφυλακή, ταξίδευε με τη 75χρονη με κοινό εισιτήριο από το Δελχί στη Βαρσοβία και στη συνέχεια επρόκειτο να μεταβεί στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν διέθετε τα απαιτούμενα χρηματικά μέσα.

Κατηγορίες και στους δύο

Ο 20χρονος κατηγορήθηκε για απόπειρα παράνομης διέλευσης των κρατικών συνόρων με εξαπάτηση και χρήση εγγράφου που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Παραδέχθηκε τις κατηγορίες, αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω δηλώσεις.

Η 75χρονη Μαλαισιανή κατηγορήθηκε για συνέργεια στην απόπειρα παράνομης διέλευσης των συνόρων με εξαπάτηση. Και εκείνη παραδέχθηκε τις κατηγορίες χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω.

Οι πολωνικές Αρχές αρνήθηκαν την είσοδο και στους δύο και τους επέστρεψαν με την επόμενη διαθέσιμη πτήση.

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