Τραμπ για την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα: «Μπορεί να προκύψει κάτι» για την Ουκρανία

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «εργάζονται πολύ σκληρά» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις μετά την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα.

Ερωτηθείς στην εκπομπή του Αμερικανού παρουσιαστή Γκλεν Μπεκ για τον λόγο της επίσκεψης Ράτκλιφ στη Ρωσία, ο Τραμπ επιχείρησε αρχικά να υποβαθμίσει τη σημασία της.

Οι ΗΠΑ «εργάζονται πολύ σκληρά» για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

«Ήταν εκεί για κάτι σχεδόν συνηθισμένο… Μισώ να απογοητεύω τον κόσμο», είπε.

Ωστόσο, στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα θέλαμε να δούμε τον πόλεμο στην Ουκρανία να τελειώνει», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον Ράτκλιφ «φανταστικό άνθρωπο».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του καταβάλλει έντονες προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης και, αναφερόμενος στην επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποτελέσματος: «Μπορεί να προκύψει κάτι από αυτό».