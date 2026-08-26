Τραμπ για την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα: «Μπορεί να προκύψει κάτι» για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του καταβάλλει έντονες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει κάτι από την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα. Αρχικά υποβάθμισε την επίσκεψη ως «σχεδόν συνηθισμένη», αλλά στη συνέχεια τόνισε την επιθυμία για το τέλος της σύγκρουσης.

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Διεθνή Νέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε εκδήλωση στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον, στις 24 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters/Jonathan Ernst
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε εκδήλωση στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον, στις 24 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters/Jonathan Ernst
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «εργάζονται πολύ σκληρά» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις μετά την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα.
  • Ερωτηθείς για τον λόγο της επίσκεψης Ράτκλιφ στη Ρωσία, ο Τραμπ επιχείρησε αρχικά να υποβαθμίσει τη σημασία της, λέγοντας «Ήταν εκεί για κάτι σχεδόν συνηθισμένο…». Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει να βάλει τέλος στον πόρο στην Ουκρανία.
  • Ο Τραμπ επανέλαβε ότι καταβάλλει έντονες προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης και, αναφερόμενος στην επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποτελέσματος: «Μπορεί να προκύψει κάτι από αυτό».

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «εργάζονται πολύ σκληρά» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις μετά την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα.

Ερωτηθείς στην εκπομπή του Αμερικανού παρουσιαστή Γκλεν Μπεκ για τον λόγο της επίσκεψης Ράτκλιφ στη Ρωσία, ο Τραμπ επιχείρησε αρχικά να υποβαθμίσει τη σημασία της.

Οι ΗΠΑ «εργάζονται πολύ σκληρά» για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

«Ήταν εκεί για κάτι σχεδόν συνηθισμένο… Μισώ να απογοητεύω τον κόσμο», είπε.

Ωστόσο, στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα θέλαμε να δούμε τον πόλεμο στην Ουκρανία να τελειώνει», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον Ράτκλιφ «φανταστικό άνθρωπο».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του καταβάλλει έντονες προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης και, αναφερόμενος στην επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποτελέσματος: «Μπορεί να προκύψει κάτι από αυτό».

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