ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας στην Ουάσινγκτον καθώς είχε μία τεράστια γκιλοτίνα στην καρότσα του οχήματός του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Ουάσινγκτον, μετά την ανακάλυψη μιας γκιλοτίνας – φυσικού μέγεθος – στο πίσω μέρος του ημιφορτηγού του, ανακοίνωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου.
Το όχημα εντοπίστηκε από αστυνομικούς χθες το βράδυ παρκαρισμένο παράνομα, τόνισε η αστυνομία του Καπιτωλίου, η έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου.
«Ο ύποπτος, ο Φίλαν-Ταμ-Ντιουι Λι, από το Τζούλιαν της Καλιφόρνιας, συνελήφθη για μεταφορά ενός επικίνδυνου όπλου που είχε στην κατοχή του, της γκιλοτίνας», υπογραμμίζεται.
Ο ύποπτος οδήγησε το όχημα από την Καλιφόρνια στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, τόνισε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ερευνητές «αναλύουν το ιστορικό του υπόπτου για να μάθουν περισσότερα για τους λόγους που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον».
Το όχημα ήταν παρκαρισμένο κοντά στο Καπιτώλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο. Αυτά τα δύο θεσμικά όργανα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διακοπή των εργασιών τους.
This afternoon our officers seized a guillotine, which they spotted in the bed of a pickup truck along the 100 block of East Capitol Street.
You can learn more about the arrest here: https://t.co/JibVXWBj8j pic.twitter.com/orxccDAyZc
— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 25, 2026
🇺🇸BREAKING: U.S. Capitol Police are investigating a pickup parked steps from the Supreme Court with a wooden guillotine standing in the bed.
K-9 units were called to sweep the vehicle, but officials have not yet said who owns it or why it was there.pic.twitter.com/MrFc9aaT8t
— NewsForce (@Newsforce) August 25, 2026