ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας στην Ουάσινγκτον καθώς είχε μία τεράστια γκιλοτίνα στην καρότσα του οχήματός του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Ουάσινγκτον, αφού εντοπίστηκε να μεταφέρει μια γκιλοτίνα φυσικού μεγέθους στο ημιφορτηγό του, το οποίο ήταν παρκαρισμένο παράνομα κοντά στο Καπιτώλιο

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Διεθνή Νέα

Ουάσινγκτον, γκιλοτίνα
πηγή: Χ/ The U.S. Capitol Police
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνδρας συνελήφθη στην Ουάσινγκτον, μετά την ανακάλυψη μιας γκιλοτίνας – φυσικού μέγεθος – στο πίσω μέρος του ημιφορτηγού του, ανακοίνωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου.
  • Ο ύποπτος, Φίλαν-Ταμ-Ντιουι Λι, συνελήφθη «για μεταφορά ενός επικίνδυνου όπλου που είχε στην κατοχή του, της γκιλοτίνας».
  • Το όχημα ήταν παρκαρισμένο κοντά στο Καπιτώλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ οι ερευνητές «αναλύουν το ιστορικό του υπόπτου για να μάθουν περισσότερα για τους λόγους που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον».

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Ένας άνδρας συνελήφθη στην Ουάσινγκτον, μετά την ανακάλυψη μιας γκιλοτίνας – φυσικού μέγεθος – στο πίσω μέρος του ημιφορτηγού του, ανακοίνωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου.

Το όχημα εντοπίστηκε από αστυνομικούς χθες το βράδυ παρκαρισμένο παράνομα, τόνισε η αστυνομία του Καπιτωλίου, η έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Ο ύποπτος, ο Φίλαν-Ταμ-Ντιουι Λι, από το Τζούλιαν της Καλιφόρνιας, συνελήφθη για μεταφορά ενός επικίνδυνου όπλου που είχε στην κατοχή του, της γκιλοτίνας», υπογραμμίζεται.

Ο ύποπτος οδήγησε το όχημα από την Καλιφόρνια στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, τόνισε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ερευνητές «αναλύουν το ιστορικό του υπόπτου για να μάθουν περισσότερα για τους λόγους που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον».

Το όχημα ήταν παρκαρισμένο κοντά στο Καπιτώλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο. Αυτά τα δύο θεσμικά όργανα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διακοπή των εργασιών τους.

 

 

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