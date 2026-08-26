Δήμος Αθηναίων: Ομόφωνη απόφαση για τη διαβίβαση στοιχείων της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» στους κατοίκους της Κυψέλης που επλήγησαν από τον μετροπόντικα

Ομόφωνα αποφάσισε σήμερα (26/8) το δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων να διαβιβάσει τα στοιχεία της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» στους κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια έχουν πληγεί από τον μετροπόντικα. Πρόκειται για τα βασικά στοιχεία που προχθές διαβίβασε η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρης Δούκας και αφορούν τη στατικότητα και την φέρουσα ικανότητα των 14 πολυκατοικιών.

Τι πρότεινε ο Χάρης Δούκας

«Υπάρχουν και φαίνονται δια γυμνού οφθαλμού ρηγματώσεις και διαφορικές καθιζήσεις», είπε στην εισήγησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας αναφερόμενος στις πολυκατοικίες, που έχουν πληγεί από την λειτουργία του μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης. «Έχουμε δεσμευτεί να στηρίξουμε τους κατοίκους και να στηρίξουμε οικονομικά τους δυο εμπειρογνώμονες», τόνισε ο Χάρης Δούκας. Ο ίδιος μετέφερε το αίτημα των κατοίκων λέγοντας πως «ο Δήμος Αθηναίων ζητά την πλήρη μελέτη για να δούμε τα σημεία όπου βρίσκονται οι καθιζήσεις και οι μετατοπίσεις». «Επίσης, θα ζητήσουμε και το ημερολόγιο των εργασιών του μετροπόντικα για να δούμε που υπήρχαν προβλήματα στο έργο», ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

«Προχθές, λάβαμε, ένα στικάκι από την ‘Ελληνικό Μετρό ΑΕ’ που αφορά 14 πολυκατοικίες από την οδό Κυψέλης μέχρι την οδό Ζακύνθου. Επί της ουσίας η μελέτη αφορά στην εκτίμηση επικινδυνότητας πριν και μετά την διέλευση του μετροπόντικα», πρόσθεσε. Ο δήμαρχος Αθηναίων ενημέρωσε, επίσης, ότι «το ΤΕΕ έχει αναλάβει την καταγραφή και αξιολόγηση βλαβών μετά από αυτοψίες στις πολυκατοικίες». «Συνεχίζουμε να ζητούμε πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και θέλουμε να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας στην πράξη. Θέλουμε το μετρό και θα θέλουμε να γίνει το έργο με ασφάλεια», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Χάρης Δούκας.

Τι πρότεινε η αντιπολίτευση

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Κώστας Μπακογιάννης υπογράμμισε: «Πρέπει να υιοθετήσουμε μια πολιτική των ανοικτών δεδομένων για να διασφαλιστεί η διαφάνεια». Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει χρονοδιάγραμμα για τις αυτοψίες από το ΤΕΕ και να συσταθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή, που να παρακολουθεί την υπόθεση και να υποστηρίζει τους κατοίκους.

«Να διατηρήσουμε το κλίμα ομόνοιας μεταξύ μας και να στηρίξουμε τους κατοίκους», είπε από την πλευρά του ο επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης» Κώστας Ζαχαριάδης.

«Να δοθεί στήριξη στους κατοίκους αντίστοιχη με αυτή που δίνεται στους σεισμόπληκτους», τόνισε ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Νίκος Σοφιανός.

«Οι ρηγματώσεις στα σπίτια της Κυψέλης είναι διαρκείς γιατί πρόκειται για ένα δυναμικό και εξελισσόμενο φαινόμενο», υπογράμμισε ο επικεφαλής της «Ανταρσία στις γειτονιές», Πέτρος Κωνσταντίνου ζητώντας την πλήρη στήριξη των κατοίκων.