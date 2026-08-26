Βρετανία: Η Βασιλική Οικογένεια τίμησε την Ντόλι Πάρτον – Αλλαγή φρουράς στο παλάτι του Μπάκιγχαμ υπό τους ήχους του «9 to 5» – BINTEO

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Η Βασιλική Οικογένεια της Βρετανίας επέλεξε να τιμήσει σήμερα την Ντόλι Πάρτον η οποία πέθανε την Τρίτη (25/8) σε ηλικία 80 ετών.

Κατά τη διάρκεια της αλλαγής φρουράς έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, η στρατιωτική μπάντα έπαιξε το διάσημο τραγούδι «9 to 5» της θρυλικής ερμηνεύτριας, με το βίντεο να δημοσιεύεται στους επίσημους λογαριασμούς της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

«Στη μνήμη της υπέροχης Ντόλι, που χάρισε χαρά, παρηγοριά και έμπνευση σε τόσους πολλούς – συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων παιδιών που έλαβαν δωρεάν βιβλία μέσω της “Imagination Library” της. Θα σε αγαπάμε για πάντα», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.