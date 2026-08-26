Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ο 53χρονος σκότωσε τη σύζυγό του ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικής κόρης τους – Ήταν σε διάσταση

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Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη στυγερή δολοφονία της 44χρονης από τον 53χρονο σύζυγό της στη Ροδόπη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του, ενώ στην συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Το άγριο έγκλημα έγινε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο σπίτι της οικογένειας στη Διαλαμπή. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η μεγάλη κόρη της οικογένειας κάλεσε τις Αρχές και είπε ότι «ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά».

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την άτυχη 44χρονη σε μία λίμνη αίματος και τον 53χρονο δράστη να έχει αυτοτραυματιστεί με μαχαίρι και έχει καταναλώσει πετρέλαιο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 44χρονη δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι με το πιο σοβαρό να εντοπίζεται στην περιοχή του λαιμού.

Το ζευγάρι, αλβανικής καταγωγής, είχε αποκτήσει τρία παιδιά (2 ενήλικα και 1 ανήλικο). Το 2022, ο 53χρονος είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της 44χρονης στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 53χρονος διεκομίσθη στο νοσοκομείο Κομοτηνής με τραύμα στην κοιλιά και έχοντας πιει αρκετή ποσότητα πετρελαίου. Ο 53χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύονται φρουρούμενος και εκτός κινδύνου.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικής κόρης τους η δολοφονία

Σύμφωνα με το xronos.gr, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση το τελευταίο καιρό και η 44χρονη δούλευε σεζόν.

Η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει στη Διαλαμπή προκειμένου να γιορτάσει σήμερα τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.