Παναθηναϊκός: «Έκλεισε» τον Ιμράν Λούζα της Γουότφορντ για 3+1 χρόνια

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού μέσου Ιμράν Λούζα, ενισχύοντας έτσι τον άξονα της μεσαίας γραμμής.

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Αθλητισμός

Ιμράν Λούζα,
πηγή: AP Photo/Dave Thompson
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Ιμράν Λούζα, ενισχύοντας τον άξονα της μεσαίας γραμμής.
  • Ο 27χρονος διεθνής Μαροκινός μέσος πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3+1 ετών, αφού περάσει από τις απαιτούμενες εξετάσεις.
  • Για την απόκτηση του Λούζα, ο Παναθηναϊκός κατέβαλε ποσό που ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ, για έναν παίκτη που πέρυσι είχε 7 γκολ και 10 ασίστ σε 44 ματς.

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Σε προφορική συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Ιμράν Λούζα έφτασε ο Παναθηναϊκός, κλείνοντας έτσι τις μία εκ των δύο θέσεων στον άξονα της μεσαίας γραμμής, όπου ήθελε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 27χρονος διεθνής Μαροκινός μέσος, πρόκειται να έρθει στην Αθήνα στη διάρκεια της σημερινής ημέρας (26/8) προκειμένου να περάσει από τις απαιτούμενες εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων χρόνων (3+1 χρόνια για την ακρίβεια).

Ο Παναθηναϊκός έκανε μία μεγάλη υπέρβαση για να μπορέσει να φτάσει στο deal με την αγγλική ομάδα και να κλείσει έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο έριζαν κι άλλοι αγγλικοί σύλλογοι, αλλά και ο Άγιαξ. Οι «πράσινοι» κατέβαλαν ένα ποσό που ξεπερνάει τα 7 εκατ. ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Λούζα, ο οποίος κατέγραψε 7 γκολ και 10 ασίστ σε 44 επίσημα ματς την περασμένη αγωνιστική περίοδο με την αγγλική ομάδα.

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