ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Με το βλέμμα στα «αστέρια» η Ένωση

Στην πορεία ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου όπως είναι η ΑΕΚ, τέτοιες ευκαιρίες σπανίζουν. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να χάνονται. Με μόλις μία συμμετοχή στο Champions League τα τελευταία 19 χρόνια (σεζόν 2018/19) η Ένωση κρατάει στα χέρια της το εισιτήριο για τη League Phase καθώς απόψε το βράδυ (26/8, 22:00) υποδέχεται τη Λέφσκι στη ρεβάνς του 0-0 της Σόφιας.

Ένα «ραντεβού με την Ιστορία» καθώς στην άκρη της διαδρομής περιμένουν κάποιες από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης που εκτοξεύουν το πρεστίζ ενός συλλόγου, μαζί με τα περίπου 40.000.000 ευρώ που ισοδυναμεί η συμμετοχή σε αυτό το «πάρτι» της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής elite.

Η ρεβάνς δεν θα είναι καθόλου εύκολη, καθώς η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας έδειξε και στο πρώτο ματς ότι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα που «τρέχει» αήττητο σερί 12 αγώνων από την αρχή της σεζόν, με 10 νίκες και 2 ισοπαλίες -η μία με την ΑΕΚ, η άλλη στο πρώτο παιχνίδι της περιόδου με τη Μπάνια Λούκα πριν από 45 ημέρες.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στον καταρτισμό της ενδεκάδας, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τεχνικό της Λέφσκι, τον Ισπανό Χούλιο Βελάθκεθ.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Κάιρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.

ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Μουμπάρικ, Τρέτσιν, Όκο-Φλεξ, Σερζίνιο, Μπάλα, Ρεϊνάλντο.