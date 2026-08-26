Παγκόσμια ημέρα σκύλου: Πώς να σώσετε το αγαπημένο σας τετράποδο σε περίπτωση πνιγμού – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου που γιορτάζεται σήμερα Τετάρτη (26/8), ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε μια σημαντική δράση στο Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Οργανισμού, Αντώνης Αυγερινός, παρουσίασε στο κοινό μια σειρά από τεχνικές πρώτων βοηθειών για ζώα, τονίζοντας τον ρόλο του σκύλου ως θεραπευτή, φύλακα, βοηθού και μέλους της οικογένειας.

Ο κ. Αυγερινός υπογράμμισε ότι ο σκύλος «δημιουργήθηκε για να μάθει ο άνθρωπος τι σημαίνει αγάπη», επισημαίνοντας την ανάγκη, να αποφεύγεται η κακοποίηση, να προστατεύονται τα αδέσποτα, να ενισχύεται η υιοθεσία αντί της αγοράς.

Στο κέντρο της πλατείας, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιούσαν ανά μισή ώρα επιδείξεις:

ΚΑΡΠΑ σε σκύλο σε περιστατικό λιποθυμίας,

αντιμετώπιση πνιγμονής με τεχνικές αντίστοιχες της ανθρώπινης λαβής Heimlich.

Το κοινό παρακολουθούσε εντυπωσιασμένο, με αρκετούς να σταματούν για ερωτήσεις και ενημέρωση.

Ο Ερυθρός Σταυρός υπενθύμισε ότι διαθέτει καθημερινά μαθήματα πρώτων βοηθειών για σκύλους και γάτες στο εκπαιδευτικό κέντρο της οδού Τρίτης Σεπτεμβρίου 20 και Καποδιστρίου, ενώ πληροφορίες παρέχονται και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας.

Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: Μια ημέρα αφιερωμένη στην ανιδιοτελή αγάπη

Η 26η Αυγούστου, Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, αποτελεί μια όμορφη αφορμή για να αναγνωριστεί ο μοναδικός δεσμός που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον άνθρωπο και τον σκύλο. Ένας δεσμός που δεν βασίζεται σε ανταλλάγματα, υλικά αγαθά ή συνθήκες, αλλά στην παρουσία, την εμπιστοσύνη και την ανιδιοτελή αγάπη.

Ο σκύλος δεν ενδιαφέρεται για την οικονομική κατάσταση του ανθρώπου, το επάγγελμά του ή το πόσο δύσκολη μπορεί να ήταν μια ημέρα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η επιστροφή του ανθρώπου του στο σπίτι, ένα βλέμμα, ένα χάδι, μια βόλτα και λίγες στιγμές κοινής χαράς. Ίσως αυτή να είναι και μία από τις πιο αγνές μορφές αγάπης που μπορεί να προσφέρει ένα ζώο.

Η συγκεκριμένη ημέρα, όμως, δεν αφορά μόνο τη χαρά και την αγάπη που προσφέρει ένας σκύλος. Αποτελεί ταυτόχρονα μια σημαντική υπενθύμιση της ευθύνης που συνοδεύει την απόκτηση ενός ζώου συντροφιάς.

Πίσω από τις όμορφες φωτογραφίες και τις χαρούμενες στιγμές υπάρχουν χιλιάδες σκύλοι που εξακολουθούν να περιμένουν σε καταφύγια ένα ασφαλές σπίτι και έναν άνθρωπο που θα παραμείνει δίπλα τους σε κάθε στάδιο της ζωής τους. Ένας σκύλος δεν είναι παιχνίδι, αξεσουάρ ή αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας επιθυμίας. Είναι μια ζωντανή ύπαρξη με ανάγκες, συναισθήματα και δικαίωμα σε μια ζωή με ασφάλεια, φροντίδα και αξιοπρέπεια.

Η συμβίωση με έναν σκύλο αποτελεί μια μακροχρόνια δέσμευση. Απαιτεί χρόνο, υπομονή, οικονομική φροντίδα, υπευθυνότητα, καθημερινή άσκηση, κτηνιατρική περίθαλψη και, πάνω απ’ όλα, σταθερότητα και συνέπεια. Η αγάπη δεν περιορίζεται στις εύκολες ημέρες· αποδεικνύεται κυρίως όταν υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα υγείας, αλλαγές στην καθημερινότητα ή απαιτήσεις που δεν είχαν υπολογιστεί εξαρχής.

Γι’ αυτό, πριν αναζητηθεί το «τέλειο» κουτάβι, αξίζει να εξεταστεί η επιλογή της υιοθεσίας. Σε ένα καταφύγιο μπορεί να βρίσκεται ένας σκύλος που περιμένει εδώ και μήνες ή ακόμη και χρόνια για μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί να χρειάζεται πολύ λιγότερα απ’ όσα φαντάζεται κανείς: ένα ασφαλές σπίτι, τροφή, μια καθημερινή βόλτα, ένα ήρεμο περιβάλλον, ένα χάδι και έναν άνθρωπο που θα επιλέξει να μείνει.

Η υιοθεσία ενός σκύλου μπορεί να μην αλλάξει ολόκληρο τον κόσμο, μπορεί όμως να αλλάξει για πάντα τον κόσμο ενός ζώου.