Συγκλονιστική στιγμή: Όταν ο Δημήτρης Κόκοτας τραγουδούσε το θρυλικό «Γιε μου» με τον πατέρα του, Σταμάτη – ΒΙΝΤΕΟ

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Μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές στην καλλιτεχνική πορεία του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα υπήρξε η κοινή παρουσία του στη σκηνή με τον «θρύλο» πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα, στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής στις 6/7/2015.

Η συμβολική συνύπαρξη στη σκηνή και το θρυλικό τραγούδι «Γιε μου»

Χαρακτηριστικό παραμένει το στιγμιότυπο της της ερμηνείας του τραγουδιού «Γιε μου».

Μια στιγμή που ανέδειξε τόσο τη μουσική τους συγγένεια όσο και τον βαθύ οικογενειακό τους δεσμό και η οποία καταγράφηκε σε βίντεο.

Μεγαλωμένος σε ένα αμιγώς μουσικό περιβάλλον, ο Δημήτρης Κόκοτας περιέγραφε πάντα τον πατέρα του Σταμάτη, όχι μόνο ως έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της εγχώριας μουσικής σκηνής, αλλά πρωτίστως ως έναν υποστηρικτικό μπαμπά.

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Δημήτρης Κόκοτας για τον πατέρα του:

Η επιρροή: Η μουσική του πατέρα του δέσποζε στα παιδικά του χρόνια, χωρίς ο ίδιος να αισθανθεί ποτέ ότι βρισκόταν στη σκιά του.

Η μουσική του πατέρα του δέσποζε στα παιδικά του χρόνια, χωρίς ο ίδιος να αισθανθεί ποτέ ότι βρισκόταν στη σκιά του. Η διαχείριση της απώλειας: Μετά τον θάνατο του Σταμάτη Κόκοτα τον Οκτώβριο του 2022, η ερμηνεία των τραγουδιών του λειτούργησε ως μέσο διατήρησης της μνήμης του, προσφέροντας παράλληλα συναισθηματική εκτόνωση.

Για τον Δημήτρη Κόκοτα, οι κοινές τους εμφανίσεις δεν αποτελούσαν απλές επαγγελματικές συνεργασίες, αλλά στιγμές με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία.