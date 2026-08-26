ΣΥΡΙΖΑ: Η Έλενα Ακρίτα προτάθηκε ομόφωνα από την Κ.Ο για την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής

Την Έλενα Ακρίτα προτείνει ομόφωνα η Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπροεδρία της Βουλής, στη θέση της της Όλγας Γεροβασίλη η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε.

«Σήμερα, μετά από τη συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, κάναμε την επιλογή για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής: την Έλενα Ακρίτα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού Κοινοβουλίου», τόνισε σε δήλωσή της από το περιστύλιο της Βουλής η Ρένα Δούρου.

«Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά. Έλενα, σιδεροκέφαλη!», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Γιάννης Αμανατίδης ήταν επίσης υποψήφιοι, αλλά τελικά επικράτησε η Έλενα Ακρίτα, επιβεβαιώνοντας εκείνους που την θεωρούσαν φαβορί.