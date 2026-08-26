ΣΥΡΙΖΑ: Η Έλενα Ακρίτα προτάθηκε ομόφωνα από την Κ.Ο για την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ομόφωνα την Έλενα Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής, αντικαθιστώντας την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε και λογίζεται πλέον ως στέλεχος της ΕΛΑΣ. Η Ρένα Δούρου τόνισε τη μαχητικότητα και τη δραστηριότητα της Έλενας Ακρίτα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στο κοινοβουλευτικό έργο.

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Πολιτική

Έλενα Ακρίτα
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Έλενα Ακρίτα προτείνει ομόφωνα η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπροεδρία της Βουλής, στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη.
  • Η Όλγα Γεροβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε και λογίζεται πλέον ως στέλεχος της ΕΛΑΣ.
  • Η Ρένα Δούρου δήλωσε πως «δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού Κοινοβουλίου» η Έλενα Ακρίτα.

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Την Έλενα Ακρίτα προτείνει ομόφωνα η Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπροεδρία της Βουλής, στη θέση της της Όλγας Γεροβασίλη η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε.

«Σήμερα, μετά από τη συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, κάναμε την επιλογή για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής: την Έλενα Ακρίτα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού Κοινοβουλίου», τόνισε σε δήλωσή της από το περιστύλιο της Βουλής η Ρένα Δούρου.

«Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά. Έλενα, σιδεροκέφαλη!», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Γιάννης Αμανατίδης ήταν επίσης υποψήφιοι, αλλά τελικά επικράτησε η Έλενα Ακρίτα, επιβεβαιώνοντας εκείνους που την θεωρούσαν φαβορί.

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