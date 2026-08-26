Ιός του Δυτικού Νείλου: Νέα κρούσματα και εκτεταμένοι ψεκασμοί – Μάριος Θεμιστοκλέους: «Δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία»

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Την πορεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την αντιμετώπιση της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και την εξέλιξη των χειρουργείων, ανέπτυξε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο ΕΣΥ, υποστηρίζοντας ότι σήμερα το σύστημα διαθέτει περισσότερο προσωπικό, ανακαινισμένες υποδομές και ενισχυμένες ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ παραδέχθηκε ότι «ανάγκες θα υπάρχουν, κενά θα υπάρχουν» και ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κρύψει τα προβλήματα.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Αυξημένα κρούσματα, αλλά χωρίς πίεση στα νοσοκομεία

Αναφερόμενος στην έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι κάθε χρόνο ο ΕΟΔΥ, καταρτίζει εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους.

Όπως εξήγησε, «έχουν γίνει ψεκασμοί, έχουμε και αύξηση των ψεκασμών γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο». Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν καταγράφεται κρούσμα, ενημερώνεται ο δήμος προκειμένου να πραγματοποιηθεί ψεκασμός στην περιοχή γύρω από το σημείο όπου εντοπίστηκε.

«Δεν μιλάμε για επιδημία»

Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι, παρά την αύξηση των κρουσμάτων, «δεν μιλάμε για επιδημία», καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ευπαθείς ομάδες και στους ηλικιωμένους, οι οποίοι, όπως είπε, επηρεάζονται περισσότερο. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία χαρακτήρισε απλά αλλά ιδιαίτερα σημαντικά.

«Σήτες, μακριά πουκάμισα, εντομοαπωθητικά, τα οποία θα απομακρύνουν και θα μειώσουν κατά πολύ τις πιθανότητες να τσιμπήσει κάποιον το κουνούπι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τα διαγνωστικά τεστ, σημείωσε ότι «έχουμε αρκετά τεστ τα οποία γίνονται», τονίζοντας πως η χώρα ακολουθεί τις οδηγίες των επιστημόνων για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των περιστατικών.

Ο υφυπουργός απέδωσε την αυξημένη παρουσία κουνουπιών και στην εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για φαινόμενο που δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, καθώς αύξηση κρουσμάτων καταγράφεται και σε γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία.

«Είχαμε έναν πολύ θερμό χειμώνα, ο οποίος ακολουθήθηκε από μια υγρή, με αρκετές βροχές, άνοιξη που ευνόησε την αύξηση του πληθυσμού και των κουνουπιών και των προνυμφών», σημείωσε.

«Η υγεία παραμένει πρώτη προτεραιότητα»

Σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την επόμενη ημέρα για το ΕΣΥ, ο κ. Θεμιστοκλέους προανήγγειλε συνέχιση της ενίσχυσης της δημόσιας και δωρεάν υγείας.

«Η υγεία είναι πρώτη και πολύ βασική προτεραιότητα για τη χώρα», είπε, παραπέμποντας στη δέσμευση της κυβέρνησης από την αρχή της δεύτερης τετραετίας.

Όπως υποστήριξε, ήδη έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος σε τρία βασικά πεδία.

«Έχουμε το περισσότερο προσωπικό στα νοσοκομεία, έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριακών ανακαινίσεων, με κτίρια και ανακαινίσεις οι οποίες έχουν παραδοθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει προχωρήσει και «μια πολύ μεγάλη ψηφιακή αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών».

Ο ίδιος αναγνώρισε πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις. «Ανάγκες θα υπάρχουν, κενά θα υπάρχουν και στη χώρα μας», είπε, σημειώνοντας ότι το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδίως στην κάλυψη των αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Περισσότερο προσωπικό και κίνητρα για τους γιατρούς

Ο υφυπουργός Υγείας, ο οποίος ανέφερε ότι εργάζεται ως γιατρός στα νοσοκομεία εδώ και 20 χρόνια, στάθηκε στις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στις αμοιβές και στη φορολόγηση των εφημεριών.

«Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί αλλάξαμε τις εργασιακές σχέσεις, γιατί δόθηκαν χρήματα στις αμοιβές, στους μισθούς, στον γιατρό, στη φορολόγηση των εφημεριών», υποστήριξε.

Όπως είπε, οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη αποτυπωθεί στις προκηρύξεις θέσεων, ενώ ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές υποστήριξε ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά οι αμοιβές και έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες διαμονής του προσωπικού.

«Έχουμε καλύψει σε πάρα πολλά μέρη τη διαμονή, άρα έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες», σημείωσε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον Ευαγγελισμό, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει «20% περισσότερο προσωπικό».

Ο κ. Θεμιστοκλέους, παραδέχθηκε ότι οι ανάγκες του συστήματος έχουν επίσης αυξηθεί, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης των χρόνιων παθήσεων.

Όπως είπε, αυξάνονται τόσο οι ασθενείς όσο και τα χειρουργεία, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, αποτυπώνει την αυξημένη δυνατότητα του συστήματος να εξυπηρετεί πολίτες.

«Η κριτική μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι»

Αναφερόμενος στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την κατάσταση του ΕΣΥ, ο υφυπουργός διαχώρισε την καλοπροαίρετη κριτική από την πολιτική αντιπαράθεση.

«Τη δεχόμαστε την κριτική. Πολλές φορές μας βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι», είπε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση γύρω από το ΕΣΥ περιορίζεται σε συνθήματα. «Είναι τρία συνθήματα. Καταρρέει το ΕΣΥ, ιδιωτικοποιείται και είμαστε χειρότερα από πριν, το οποίο δεν ισχύει κανένα από αυτά», ανέφερε.

Στο επιχείρημα ότι η πραγματική αξιολόγηση του ΕΣΥ γίνεται από τους ίδιους τους ασθενείς, ο κ. Θεμιστοκλέους, επικαλέστηκε το σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται μετά τη νοσηλεία.

Όπως εξήγησε, οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία μπορούν μετά την έξοδό τους να αξιολογήσουν την εμπειρία τους μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο έχει καταρτιστεί με τη συμμετοχή ενώσεων ασθενών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

«Έχουμε ένα σύστημα υγείας που παίρνει πολύ υψηλή βαθμολογία, 4,2 στα 5», υποστήριξε, σημειώνοντας ότι το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται περίπου στο 23%-24%.

Το δείγμα, όπως είπε, έχει πλέον ξεπεράσει τις 80.000 απαντήσεις, προσφέροντας, κατά την εκτίμησή του, μια σημαντική εικόνα για την εμπειρία των πολιτών.

«Μας λένε πέρα από τα καλά, μας λένε και πού πρέπει να βελτιωθούμε, πού πρέπει να αλλάξουμε, γιατί είναι ένα εργαλείο διοίκησης», ανέφερε.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στο μέλλον ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πορεία των νοσοκομείων μέσα από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ταμείο Ανάκαμψης: «Έργα βγαίνουν από ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και συνεχίζουν κανονικά»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι καταγγελίες περί απένταξης έργων του υπουργείου Υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Θεμιστοκλέους απάντησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες επιδόσεις στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων, ενώ χαρακτήρισε το υπουργείο Υγείας, ένα από τα υπουργεία με πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης.

Ως παράδειγμα έφερε τον εργαστηριακό εξοπλισμό των νοσοκομείων, ύψους 80 εκατ. ευρώ, για τον οποίο, όπως είπε, έχει βρεθεί άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο.

«Ο διαγωνισμός δεν θα ξαναρχίσει από την αρχή σε τρεις με τέσσερις μήνες από σήμερα. Έχουμε την παράδοση του εξοπλισμού στα νοσοκομεία, που αυτό είναι το ζητούμενο», τόνισε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αντίστοιχα έργα που αποχωρούν από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να συνεχίσουν μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων και ότι πρόκειται για «πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τα έργα τα οποία έχουν γίνει».

«Υπάρχουν έργα τα οποία βγαίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπαίνουν σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο και συνεχίζουν κανονικά», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικές παρεμβάσεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, φέρνοντας ως παραδείγματα το «Αττικόν», το Ιπποκράτειο και τον Ερυθρό Σταυρό.

Απογευματινά χειρουργεία: Από αναμονή 3-4 ετών στους 4 μήνες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υφυπουργός στο πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων, το οποίο, όπως εξήγησε, ολοκλήρωσε τον βασικό σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.

«Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων, η χώρα κατέγραφε πολύ μεγάλες αναμονές», είπε, σημειώνοντας ότι, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, υπήρχαν περιστατικά με αναμονή τριών και τεσσάρων ετών.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, κινήθηκε σε τρεις άξονες, με βασικό στόχο την αύξηση των χειρουργείων στο πρωινό πρόγραμμα.

«Από το ’25 στο ’26 δημιουργήθηκαν 50.000 περισσότεροι ασθενείς» στα πρωινά χειρουργεία, υποστήριξε, χαρακτηρίζοντας την αύξηση αυτή «παρακαταθήκη» για το σύστημα.

Όπως εξήγησε, η αύξηση των χειρουργικών επεμβάσεων προϋποθέτει περισσότερους αναισθησιολόγους, νοσηλευτές και διαθέσιμες χειρουργικές αίθουσες. «Αυτό συνεχίζει και φέτος. Θα έχουμε μια σημαντική αύξηση στα χειρουργεία», ανέφερε.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλάμβανε δωρεάν απογευματινά χειρουργεία και τη δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβάσεων σε ιδιωτικές κλινικές.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον υφυπουργό, είναι η δραστική μείωση της αναμονής. «Η αναμονή από εκεί που είχαμε σε κάποιες περιπτώσεις τρία, τέσσερα χρόνια, αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους τέσσερις μήνες», δήλωσε.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τους τέσσερις μήνες «για ένα ψυχρό περιστατικό» ως χρόνο που βρίσκεται μεταξύ των καλύτερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι αυτός αποτελεί το ορόσημο που χρησιμοποιούν και άλλα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε πάντως ότι η πορεία των αναμονών θα συνεχίσει να παρακολουθείται και ότι, εφόσον χρειαστεί, το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων θα μπορεί να ενεργοποιείται τοπικά σε συγκεκριμένα νοσοκομεία.

Το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Κλείνοντας, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, με ιδιαίτερη αναφορά στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο υλοποιείται μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

«Σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί», εκτίμησε, χαρακτηρίζοντας το έργο ως ένα νοσοκομείο «εφάμιλλο σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς καμία υπερβολή».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα άλλα έργα που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, προαναγγέλλοντας ότι «σε λίγο καιρό αρχίζει η κατασκευή του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης».

Με αυτό το πλέγμα παρεμβάσεων, ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ βρίσκεται σε φάση σημαντικών αλλαγών, με την κυβέρνηση να επιδιώκει, όπως είπε, τη συνέχιση της ενίσχυσης της δημόσιας και δωρεάν υγείας.

Εκτεταμένοι ψεκασμοί σε Αρτέμιδα και Κηφισιά

Κρούσματα μόλυνσης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καταγράφονται στη χώρα μας, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το τέλος Σεπτεμβρίου.