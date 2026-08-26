Σύλληψη 25χρονου στη Θεσσαλονίκη: Μετέφερε 3 μετανάστες στο πορτμπαγκάζ – 4.000 δολάρια «το κεφάλι» χρέωνε το κύκλωμα

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Στη σύλληψη ενός 25χρονου Ρουμάνου οδηγού προχώρησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, όταν διαπιστώθηκε ότι μετέφερε παράνομα τρεις αλλοδαπούς μετανάστες στον χώρο των αποσκευών του οχήματός του.

Το όχημα εντοπίστηκε να κινείται στην παλαιά εθνική οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης. Ο 25χρονος επιχειρήσε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα μόλις αντιλήφθηκε τον επικείμενο έλεγχο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα στο ύψος της Ασπροβάλτας.

Τα ευρήματα του ελέγχου

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν στο πορτμπαγκάζ τρεις άνδρες με καταγωγή από την Αιθιοπία και την Ερυθραία, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των διακινούμενων:

Παραλήφθηκαν από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου.

Κατέβαλαν το ποσό των 4.000 δολαρίων ο καθένας σε μέλη κυκλώματος που δραστηριοποιείται στην πλευρά του Έβρου.

Ο συλληφθείς οδηγός οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος και ενός κινητού τηλεφώνου.