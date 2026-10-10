Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ανεβάζει τον πήχη η Γερμανία – Απορρίπτει την πρόταση της Ιρλανδίας και ζητά περικοπές άνω των 141 δισ. ευρώ

Μοιρασμένες σε δυο στρατόπεδα ξανά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψει της σύνταξης του πολυετούς προϋπολογισμού (2028 – 2034) της ένωσης. Από τη μία πλευρά είναι οι χώρες που ζητούν λιτότητα και πιέζουν για περικοπές σε όλους τους τομείς και από την άλλη βρίσκονται τα κράτη που αντιτίθενται στις μειώσεις των επιδοτήσεων των αγροτών και στις περιφερειακές πληρωμές.

Η Γερμανία και χώρες που συντάσσονται με το Βερολίνο απέρριψαν την πρόταση της Ιρλανδίας για μείωση 8% του προϋπολογισμού της ΕΕ σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι οι προτεινόμενες περικοπές δεν είναι αρκετές.

Το Σάββατο, η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ πρότεινε περικοπές περίπου 8% από τον συνολικό προϋπολογισμό του μπλοκ από το 2028 έως το 2034, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την αντίθεση της Γερμανίας, που απαιτεί μειώσεις αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, οι ελπίδες του Δουβλίνου διαψεύστηκαν αμέσως από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, έναν από τους βασικούς παράγοντες στις διαπραγματεύσεις, καθώς η χώρα του συνεισφέρει περίπου το ένα τέταρτο του κοινού προϋπολογισμού της Ένωσης.

«Είμαστε ακόμη πολύ μακριά από μια συμφωνία. Το ποσό της νέας πρότασης δεν αποτελεί βάση για συμφωνία. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι οικονομικά προσιτός για όσους επωμίζονται το κύριο βάρος της χρηματοδότησης», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της ιρλανδικής πρότασης.

Η Γερμανία ηγείται μιας ομάδας έξι χωρών – μαζί με Σουηδία, Δανία, Ολλανδία, Φινλανδία και Αυστρία – οι οποίες συνεισφέρουν το 40% του κοινού προϋπολογισμού της Ένωσης.

Οι εντάσεις θα κορυφωθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα συζητήσουν το διαπραγματευτικό πλαίσιο.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ αγωνίζονται να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους, προτού οι εκλογές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το 2027 απειλήσουν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Έλκο Χάινεν προειδοποίησε το Σάββατο ότι «με αυτόν τον ρυθμό, δεν θα υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους».

Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδίας, Τόμας Μπερν, ο οποίος ηγείται των διαπραγματεύσεων, απέρριψε την κριτική και χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν ισορροπημένο συμβιβασμό.

«Το διαπραγματευτικό πλαίσιο λειτουργεί για να γεφυρώσει τις πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών», δήλωσε ο Τόμας Μπερν στους δημοσιογράφους.

Διχασμένη ξανά η Ε.Ε.

Αυτή τη στιγμή, στην Ένωση διακρίνονται δύο στρατόπεδα: από τη μία πλευρά είναι οι χώρες που ζητούν λιτότητα και πιέζουν για περικοπές σε όλους τους τομείς και από την άλλη βρίσκονται κράτη πιο νότια και ανατολικά, τα οποία αντιτίθενται στις μειώσεις των επιδοτήσεων των αγροτών και στις περιφερειακές πληρωμές, γνωστές ως πολιτικές συνοχής.

Αυτές οι χώρες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού και είναι πολιτικά πιο ευαίσθητες απέναντι σε πιέσεις που δέχονται από τον αγροτικό τους τομέα και τις περιφέρειες.

Πηγή: Politico