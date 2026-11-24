Ολοκληρώθηκε η απολογία του 63χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στο διαμέρισμά τους στην Ακρόπολη. Ο κατηγορούμενος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό διότι η ποινική του μεταχείριση θα κριθεί από το δικαστικό συμβούλιο, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς το εάν θα πρέπει να κριθεί προσωρινά κρατούμενος ή να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Ο εισαγγελέας τάχθηκε υπέρ της προσωρινής κράτησης, ενώ η ανακρίτρια πρότεινε τον κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι». Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία από το δικαστικό συμβούλιο, ο 63χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Περιγράφοντας τις στιγμές που προηγήθηκαν του θανάτου της γυναίκας, ο 63χρονος ισχυρίστηκε ότι εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση κρίσης και μανίας και ότι ο ίδιος επιχείρησε να την εμποδίσει να κάνει κακό στον εαυτό της.

«Εκείνη τη στιγμή η σύζυγός μου ήταν σε κρίση, σε μανία. Προσπάθησα να τη σταματήσω, κυρίως για το δικό της καλό», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε την εκδοχή του στραγγαλισμού, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε απόφραξη των αεραγωγών και ότι η θανατηφόρα κάκωση προκλήθηκε από την πίεση στο στέρνο της 61χρονης πάνω στον τοίχο.

«Δεν υπάρχει στραγγαλισμός ούτε απόφραξη αερίων οδών. Ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο στέρνο και την πίεση στο ίδιο σημείο στον τοίχο», ανέφερε.

Κλείνοντας την απολογία του, ο 63χρονος αναφέρθηκε στα 39 χρόνια κοινής ζωής με τη σύζυγό του, δηλώνοντας συντετριμμένος από τον θάνατό της: «Είμαι συντετριμμένος, είμαστε παντρεμένοι 39 χρόνια, μια ζωή μαζί».