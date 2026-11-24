Ο απολογισμός των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί στη Θεσσαλία, καθώς και ο συνολικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής την επόμενη μέρα, βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε αναλυτικά τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από την Περιφέρεια σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ τέθηκαν επί τάπητος τα επόμενα βήματα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων στον θεσσαλικό κάμπο.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι έχει συντελεστεί σημαντικό έργο μέχρι σήμερα τόσο από την Περιφέρεια όσο και από τους δήμους της περιοχής. Υπογράμμισε, παράλληλα, την κρίσιμη σημασία της πρόληψης, τονίζοντας ότι ο όποιος σχεδιασμός θα συνεχίσει να βασίζεται στη στενή συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης, της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού.

«Δρομολογούνται τα φράγματα Πύλης και Μουζακίου»

Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των αντιπλημμυρικών έργων, κάνοντας λόγο για «μια συζήτηση σε πάρα πολύ καλό επίπεδο για το μέλλον της Θεσσαλίας» και σημειώνοντας ότι «βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία τόσο με τον πρωθυπουργό όσο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για το ζήτημα των υδάτων».

Για να αναδείξει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει, ο Δημήτρης Κουρέτας παρέθεσε συγκριτικά στοιχεία, επισημαίνοντας ότι κατά τις έντονες βροχοπτώσεις της 27ης και 28ης Οκτωβρίου καταγράφηκαν στη λεκάνη του νοτίου Πηλίου 294 χιλιοστά βροχής – έναντι 352 χιλιοστών κατά την κακοκαιρία «Daniel» – με τις ζημιές, ωστόσο, να είναι πολύ μικρότερες.

Τέλος, ο περιφερειάρχης υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα τα έργα ορεινής υδρονομίας, καθώς και τα μεγάλα φράγματα της Πύλης και του Μουζακίου, τα οποία, όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε τροχιά δρομολόγησης.