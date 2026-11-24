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Η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως «ο άλλος» προκάλεσε αντιπαράθεση την Τρίτη ανάμεσα στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, και το στέλεχος της ΕΛΑΣ, Αντώνη Σαουλίδη.

«Λυπάμαι τόσο για τον πρώην πρωθυπουργό. Αναφέρεται στον πρωθυπουργό ως ο άλλος. Τι πολιτικό επίπεδο είναι αυτό; Πόσο χαμηλότερα θα πέσει. Εδώ στην κόρη μου προχθές μου είπε “αυτός” για κάποιον και της είπα “δεν λέμε έτσι, λέμε ο κύριος”. Το λες στο παιδί σου που είναι 9 ετών. Ήταν αγενέστατο» σχολίασε αρχικά η κυρία Αλεξοπούλου.

«Δεν έχω να απαντήσω κάτι γιατί δεν το έχω ακούσει. Το κρίσιμο είναι αυτό δηλαδή;» απάντησε ο κ. Σαουλίδης, με τη συνομιλήτριά του να τον ρωτάει «ντρέπεστε για τον πρόεδρο σας;».

«Τι κάνω; Σε καμία περίπτωση. Είμαι κανονικός άνθρωπος και έχω κανονική ζωή, έχω τα παιδιά μου, εσείς θεωρείτε ότι ξημεροβραδιαζόμαστε στις τηλεοράσεις και διαβάζουμε εφημερίδες… Έχουμε και άλλη ζωή» απάντησε ο κ. Σαουλίδης.

«Φανταστείτε πόσο άσχημο ακούστηκε και σε εσάς» επέμεινε η κυρία Αλεξοπούλου, με το στέλεχος της ΕΛΑΣ να συνεχίζει, λέγοντας πώς «το κρίσιμο για εσάς είναι αν στην αναφορά του λόγου του ήταν αγενής;»

Δείτε την αντιπαράθεση από το 13.59: