Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για ανθρωποκτονία από πρόθεση που τελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κρίθηκε ο 41χρονος που δολοφόνησε με εργαλείο ψησίματος την σύζυγό του, στα τέλη Αυγούστου του 2025, στην πολυκατοικία όπου διέμεναν στον Βόλο. Η στυγερή γυναικοκτονία είχε συμβεί μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, που αδυνατούσαν να πιστέψουν ότι ο πατέρας τους αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας τους.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Τρικάλων επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στον 41χρονο συζυγοκτόνο, ενώ επιπλέον του επιβλήθηκε και ποινή φυλάκισης 1 έτους για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σημειώνεται ότι η δίκη στο ΜΟΔ ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη και ολοκληρώθηκε σε βαρύ κλίμα την Δευτέρα με την έκδοση της απόφασης. Στο δικαστήριο παρέστησαν και τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 19, 17, 14 και 6 ετών, τα οποία όμως δεν κλήθηκαν να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της δίκης και δεν αντάλλαξαν ούτε κουβέντα με τον φονιά.

Η πλευρά υποστήριξης κατηγορίας, μίλησε για ψυχολογική, λεκτική και σωματική βία που ασκούσε ο δράστης σε βάρος της 41χρονης γυναίκας, υποστηρίζοντας πως κατηγορούμενος προσχεδίασε το έγκλημα, ενεργώντας με δόλο. Όπως επισήμανε, ο 41χρονος εκείνο το τραγικό πρωϊνό καταδίωξε την Μαριόλα ενώ έτρεχε να σωθεί και αφού την πρόλαβε στα σκαλοπάτια και τη σκότωσε στη συνέχεια αποπειράθηκε να κρυφτεί και να διαφύγει της σύλληψης.

Η απολογία και η πρόταση της εισαγγελέως

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως αντιμετώπιζε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, που μαζί με τη συμπεριφορά της συζύγου του οδήγησαν στο έγκλημα. Ο δράστης παρέμεινε αμετανόητος και προσπαθούσε να δικαιολογηθεί ότι δεν ήταν σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση, δήθεν λόγω της συμπεριφοράς της συζύγου του, υποδυόμενος τον απατημένο σύζυγο, κάτι που δεν αποδείχτηκε πουθενά από την ακροαματική διαδικασία.

Η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, η οποία συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, προτείνοντας να απορριφθεί η αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού, ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό του δράστη, που ζήτησε ο συνήγορος του κατηγορούμενου εξαιτίας της διαγνωσμένης ψυχωσικής διαταραχής της παραφροσύνης και της διαταραγμένης ψυχικής υγείας του, που τον οδήγησε στην αποτρόπαια πράξη.

Ο συνήγορός του ανέφερε στο δικαστήριο ότι εξακολουθεί να του χορηγείται φαρμακευτική αγωγή για τα ψυχικά ζητήματα που αντιμετωπίζει και εντός της φυλακής.

Τελικά το δικαστήριο αποφάσισε να κάνει δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως και έκρινε ένοχο τον άνδρα για την κατηγορία που αντιμετώπιζε. Παράλληλα αποφάσισε να απορρίψει και τα ελαφρυντικά, που ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου.

Πηγή: Ταχυδρόμος, magnesianews.gr