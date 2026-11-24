Την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων ζητεί η μητέρα του νηπίου, που ξεχάστηκε μέσα σε σχολικό λεωφορείο, στη Ρόδο. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας (23/11) και έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο νησί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το παιδί δεν αποβιβάστηκε στο σχολείο του γιατί αποκοιμήθηκε, και χωρίς να μεριμνήσουν ο οδηγός και ο συνοδός, παρέμεινε μέσα στο όχημα. Η πρωινή καθημερινή διαδρομή του κοριτσιού μετατράπηκε σε επικίνδυνη περιπέτεια, όταν μετά από αδιευκρίνιστο χρόνο ξύπνησε και αντίκρισε το σχολικό να είναι σταθμευμένο σε μέρος που δεν της ήταν οικείο.

Όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός είχε σταθμεύσει το σχολικό και είχε αποβιβαστεί χωρίς να συνειδητοποιήσει την παρουσία του παιδιού. Η μικρή έβγαλε τη ζώνη της και βγήκε από το λεωφορείο. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το παιδί περιπλανιόταν στους δρόμους του νησιού για τουλάχιστον τρεις ώρες.

«Σήμερα ο Θεός μας έδωσε δεύτερη φορά το παιδί μας δώρο. Παραλάβανε το παιδί 07:30 το πρωί. Πήγε στο σχολείο, άφησε τα παιδάκια και πήγε στο πουθενά. Το βανάκι όφειλε να το σταθμεύουν στο Κολέγιο. Η δασκάλα παρέλαβε τα παιδιά και εμείς δεν ενημερώσαμε ότι δεν θα πάει το παιδί μας στο σχολείο και όφειλε και αυτή να μας καλέσει. Άδειασαν το λεωφορείο στο Κολέγιο, φύγανε γύρω στις 09:00. Φεύγει το σχολικό με το παιδί μου, που είθισται πολλά παιδιά λόγω διαδρομής να τους παίρνει ο ύπνος», λέει η μητέρα του κοριτσιού στο Mega.

Η περιπέτεια της μικρής έλαβε τέλος όταν ένας περαστικός την εντόπισε και την οδήγησε σε κοντινό νηπιαγωγείο στην περιοχή της Καλλιθέας Ρόδου. Εκεί, μία εκπαιδευτικός κατάφερε να μάθει από το ίδιο το παιδί σε ποιο σχολείο φοιτούσε. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές και με αυτόν τον τρόπο ενημερώθηκε η οικογένειά της.

«Το παιδί ήταν εκτεθειμένο δύο, τρεις ώρες στο πουθενά»

«Είναι και λάθος της δασκάλας και λάθος της συνοδού και λάθος του οδηγού και λάθος της διοίκησης και των ιδιοκτητών. Ήταν εκτεθειμένο δύο, τρεις ώρες στο πουθενά, σε μια περιοχή όπου αν ανέβεις προς τα πάνω είναι σαν δάσος, αν κατέβεις προς τα κάτω και γλιτώσεις από τις οικοδομές, θα καταλήξεις στον κεντρικό δρόμο και αν γλιτώσεις και από εκεί θα καταλήξεις στη θάλασσα. Ένα παιδί κατουρημένο από τον φόβο, μέσα στις λάσπες. Βρέθηκε από έναν άγνωστο».

Το κοριτσάκι, εμφανώς τρομαγμένο και σε κατάσταση σοκ, επέστρεψε στο σπίτι του με τη συνοδεία περιπολικών και μηχανών της Αστυνομίας.

«Το παιδί ξυπνάει και λέει ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί»

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε βάρος του οδηγού και του συνοδού του σχολικού λεωφορείου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Οι γονείς του κοριτσιού ζητούν απαντήσεις καθώς και την παραδειγματική τιμωρία όλων όσοι φέρουν ευθύνες για το περιστατικό.

«Δεν θα σταματήσω μέχρι την παραδειγματική δικαίωση. Πραγματικά, δεν με ενδιαφέρει η οικονομική αποζημίωση. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η παραδειγματική τιμωρία», λέει η μητέρα της 3χρονης.