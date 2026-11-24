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Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11) σε καφετέρια, στην οδό Σινώπης στη Νέα Ιωνία.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, ώστε η καφετέρια ισοπεδώθηκε, ενώ ζημιές υπέστησαν από το ωστικό κύμα και τα θραύσματα και άλλα γειτονικά μαγαζιά και σταθμευμένα αυτοκίνητα, ακόμη και σε απόσταση 20 μέτρων. Οι κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους, αφού ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός.

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, διακρίνονται δύο άτομα, ντυμένα στα μαύρα και φορώντας κράνη, να προσεγγίζουν την καφετέρια και να σταματούν μπροστά από την είσοδο.

Ο ένας κατέβηκε από το μηχανάκι, έσπασε την τζαμαρία με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο και πέταξε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό εντός του μαγαζιού. Ο μηχανισμός εξερράγη περίπου τρία λεπτά αργότερα. Ευτυχώς, εκείνη την στιγμή δεν περνούσε από το σημείο κάποιος πολίτης κι έτσι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ από την στιγμή της έκρηξης:

Ωστόσο, από την έκρηξη καταστράφηκε η ψευδοροφή της καφετέριας και τα τραπεζοκαθίσματα εκτινάχθηκαν έξω από το μαγαζί. Σημειώνεται ότι στο ίδιο κτίριο, πάνω από την καφετέρια, βρίσκεται διαμέρισμα, με τους ενοίκους να ξυπνούν μέσα στη νύχτα λόγω του εκκωφαντικού θορύβου.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας διπλανών καταστημάτων, ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν πριν και μετά την έκρηξη.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο έχει σπεύσει και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο περισυλλέγει υπολείμματα του μηχανισμού, ώστε να διαπιστωθεί η συνδεσμολογία του.

Οι αρχές διερευνούν το κίνητρο της επίθεσης, ενώ πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης της καφετέριας διαθέτει και ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην οδό Λιοσίων, όπου είχε σημειωθεί επίθεση στις 13 Νοεμβρίου.

«Θα μας σκότωνε αν περνούσαμε απ’ έξω»

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στην τηλεοπτική κάμερα ότι την στιγμή της έκρηξης «ερχόμουν από τη γωνία, το μπαμ ήταν δυνατό».

«Περνάω κάθε πρωί από εδώ με τη γυναίκα μου, θα μας σκότωνε, δεν θα γλιτώναμε, αν τύχαινε να περνάμε εκείνη την ώρα. Τα τζάμια θα μας έπαιρναν το κεφάλι», ανέφερε ο ίδιος κάτοικος.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η έκρηξη συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

«Το πρωί κατά τις 4 παρά τοποθέτησαν, πέταξαν, εκρηκτικούς μηχανισμούς μέσα στο καφενείο. Πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα, γιατί για να γίνει την ώρα εκείνη προφανώς δεν είναι θέμα με πελάτες. Δυστυχώς μετά από τρεις μήνες είναι το δεύτερο (περιστατικό) που γίνεται, το άλλο είχε γίνει στην Αλσούπολη, πάλι σε μαγαζί και όλη η πολυκατοικία περνάει ακόμη πολύ δύσκολα», ανέφερε.