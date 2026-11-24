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Την επιμέλεια της έκδοσης του προσωπικού ημερολογίου του Πάπα Φραγκίσκου ανέλαβε ο Αργεντινός καρδινάλιος Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες, με τα βασικά του αποσπάσματα να απασχολούν σήμερα εκτενώς τον ιταλικό Τύπο.

Οι σημειώσεις από το 1992

Στις σημειώσεις του προσωπικού του ημερολογίου, ο μακαριστός Πάπας μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι «είδε τρείς φορές τον δαίμονα» και «μια φορά τις πύλες της κολάσεως».

Πρόκειται για καθημερινές σημειώσεις, τις οποίες ο Αργεντινός πάπας κρατούσε από το 1992 μέχρι λίγο πριν από τον θάνατό του, το 2024.

Η δημοσίευσή τους έγινε κατόπιν αδείας του νυν ποντίφικα, του Λέοντα ΙΔ’.

Ο διάβολος στο Μπουένος Άιρες

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποσπάσματα, ο Φραγκίσκος γράφει οτι είδε τον διάβολο τρεις φορές και άκουσε τη φωνή του.

«Ανακάλυψα οτι ο δαίμονας τριγύριζε ξεδιάντροπα, πλανιόταν με πονηριά», γράφει «ο πάπας των φτωχών».



Εξηγεί, παράλληλα , ότι «δεν μπορούσε να ξεχάσει τα μάτια του, τις δυο πρώτες φορές που τον είδε: μέσα απ’ το αυτοκίνητό, ενώ επέστρεφε στο σπίτι, και στην χορωδία, όταν βρισκόταν στην εκκλησία» – «πειρασμοί» οι οποίοι εκδηλώθηκαν πριν εκλεγεί πάπας, όταν ήταν αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες.

Στο προσωπικό του αυτό ημερολόγιο, ο μακαριστός λατινοοανερικανός Άγιος Πατέρας των Καθολικών αναφέρει με ειλικρίνεια ότι το 2021 και 2022 η πίστη του κλονίσθηκε, λόγω «πνευματικής δοκιμασίας».

«Ο διάβολος επιτίθεται τόσο απροκάλυπτα, διότι δεν μου μένει πολύς χρόνος και θέλει να εξασφαλίσει το θήραμά του», αποκαλύπτει στο ημερολόγιο.

«Αφέθηκα όμως στην βούληση του Κυρίου, ο οποίος μου έστειλε μηνύματα και σημάδια, τα οποία ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη μου για να μπορέσω να ξεπεράσω τις δοκιμασίες αυτές», σημείωσε ο ποντίφικας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ