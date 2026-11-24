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Θανατηφόρο επεισόδιο σημειώθηκε σε λόμπι ξενοδοχείου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όταν ένας 46χρονος Αμερικανός τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή με πρώην αθλητή του MMA.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής στο λόμπι του ξενοδοχείου Tim Place στην Μπανγκόκ, αφού ο 46χρονος Καλίφ Έντουαρντ Χάρπερ από το Μίσιγκαν απείλησε ότι θα «κόψει» τον «λαιμό» ενός υπαλλήλου ρεσεψιόν καθώς υπέβαλλε παράπονο για φασαρία, σύμφωνα με το Viral Press.

Το χρονικό της μοιραίας συμπλοκής

Ο Αμερικανός διέκοψε τη λογομαχία του με τον υπάλληλο της ρεσεψιόν για να ανταλλάξει κουβέντες με τον 39χρονο Φρανκ Έρικ Μάρκες, κάτοχο μαύρης ζώνης στο βραζιλιάνικο ζίου-ζίτσου από την Ιταλία και πρώην μαχητή MMA, γνωστός ως «Frank the Tank», ο οποίος κατευθυνόταν προς το ασανσέρ, σύμφωνα με αναφορές και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Καθώς ο Μάρκες έμπαινε στο ασανσέρ, ο Χάρπερ συνέχισε να τον προκαλεί λεκτικά, προτού ο μαχητής MMA, ύψους περίπου 1,73 μ. και βάρους περίπου 63,5 κιλών, κοιτάξει έξω από τις πόρτες για να ρωτήσει: «Σε μένα μιλάς;», όπως έδειξε το βίντεο.

Όταν ο πολύ μεγαλύτερος σωματικά Αμερικανός πρότεινε να «βγουν έξω», ο Μάρκες επιχείρησε να εκτονώσει την κατάσταση μπαίνοντας ξανά στο ασανσέρ, όμως ο Χάρπερ άνοιξε με τη βία τις πόρτες που έκλειναν, τον τράβηξε στο λόμπι και τον έπιασε σε λαβή πνιγμού (κεφαλοκλείδωμα), σύμφωνα με το βίντεο.

Καθώς οι δύο άνδρες πάλευαν μπροστά στον έντρομο υπάλληλο της ρεσεψιόν, ο εκπαιδευμένος μαχητής εξουδετέρωσε γρήγορα τον Χάρπερ και τον καθήλωσε στο πάτωμα, με αποτέλεσμα το σώμα του να χαλαρώσει εντελώς.

Ο Μάρκες περίμενε έξω τις αρχές, οι οποίες τον έθεσαν υπό κράτηση ως ύποπτο για ανθρωποκτονία αφού διαπιστώθηκε ο θάνατος του Χάρπερ, σύμφωνα με το The Pattaya News.

Ο ύποπτος φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, ισχυρισμός που έδειχνε να επιβεβαιώνεται από το υλικό.

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«Ο Αμερικανός με είχε απειλήσει και στο παρελθόν»

Ο υπάλληλος της ρεσεψιόν, που προσπάθησε μάταια να σταματήσει τον καβγά, ανέφερε ότι όλη η αναστάτωση ξεκίνησε όταν ο Χάρπερ κατέβηκε στον κάτω όροφο για να υποβάλει παράπονο για θόρυβο.

Turns out the man the American tourist picked a fight with in Bangkok was none other than Frank “Frank the Tank” Marques, a former MMA fighter and Brazilian jiu-jitsu black belt. New CCTV details make the encounter even more bizarre. The American, identified as 46-year-old Kalif Edward Harper, reportedly forced open the hotel elevator doors, dragged Marques out and put him in a headlock. The receptionist also claims Harper had previously threatened to cut her throat over a noise complaint. Marques quickly overpowered Harper, who lost consciousness and died. Despite the footage and witness accounts suggesting Harper started the fight, Marques is facing an intentional homicide charge. He maintains he acted in self-defense. — Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) November 24, 2026



«Του είπα ότι αν θεωρούσε πως έχει πολλή φασαρία, μπορούσε να μετακινηθεί στον πέμπτο όροφο. Δεν είχαμε καν τελειώσει τη συζήτησή μας όταν μπήκε μέσα ο Ιταλός», δήλωσε ο 32χρονος Κανγκ Ον Ναν Καμ Μπουέι, σύμφωνα με το Viral Press.

«Ο Ιταλός πέρασε δίπλα ήρεμα χωρίς να αγγίξει ή να σκουντήξει τον Αμερικανό», συνέχισε ο Κανγκ.

«Ο Αμερικανός τον ακολούθησε στον χώρο του ασανσέρ. Άρχισαν να ανταλλάσσουν κουβέντες, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι έλεγαν επειδή μιλούσαν αγγλικά».

«Καθώς οι πόρτες του ασανσέρ έκλειναν, ο Αμερικανός τις άνοιξε με τόση βία που έσπασαν. Έπειτα άρχισαν να παλεύουν», είπε.

Ο Κανγκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Μάρκες ήταν ένας πράος, τακτικός ένοικος, ενώ ο άνδρας από το Μίσιγκαν είχε φτάσει πρόσφατα και τον απειλούσε, κάνοντάς τον να νιώθει «ανασφάλεια» πριν ξεσπάσει η βία.

«Ο Αμερικανός με είχε απειλήσει και στο παρελθόν, λέγοντας ότι αν συνέχιζε να υπάρχει φασαρία στον επάνω όροφο, θα μου έκοβε τον λαιμό», φέρεται να είπε ο υπάλληλος της ρεσεψιόν.

American tourist beaten to death in Thailand by MMA fighter called ‘Frank the Tank’ https://t.co/nlIzeP2PlO https://t.co/5sRLV0GYQy — New York Post (@nypost) November 23, 2026

Ακόμη και ενώ η αστυνομία αναγνώρισε ότι φαινόταν πως ο Μάρκες προσπαθούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, οι εισαγγελείς προχωρούσαν σε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σύμφωνα με αξιωματούχους, οι οποίοι επικαλέστηκαν την εκπαίδευσή του.

«Ο ύποπτος έχει μαχητικές δεξιότητες και πιστεύεται ότι ασχολείται με το MMA. Φαίνεται να είναι έμπειρος μαχητής», δήλωσε στο Asia Pacific Press ο λοχαγός της αστυνομίας Σιριτσάι Καεουπρασίτ.

Σύμφωνα με το Tapology, ο Μάρκες έχει ρεκόρ 2-1 στο MMA.