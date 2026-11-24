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Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ για την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Πέραμα και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Οι εργασίες συνεχίζονται σήμερα για τρίτη ημέρα στο σημείο όπου την περασμένη Πέμπτη σημειώθηκε σοβαρή βλάβη στον αγωγό της ΕΥΔΑΠ, κυρίως λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Η εικόνα εργοτάξιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με χθες.

Αντικαθιστούν έως και 100 μέτρα αγωγού

Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι η αντικατάσταση τμήματος του αγωγού, μήκους περίπου 80 έως 100 μέτρων, με νέους σωλήνες διαφορετικού υλικού.

Πρόκειται για έναν αγωγό ηλικίας άνω των 50 ετών, με την αντικατάστασή του να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του στις πιέσεις που ασκούνται από τη διέλευση βαρέων οχημάτων τόσο του Πολεμικού Ναυτικού όσο και όσων εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις του λιμανιού, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Τα νέα τμήματα του αγωγού βρίσκονται ήδη στο σημείο και αναμένεται να ξεκινήσει η τοποθέτησή τους, ενδεχομένως και εντός της ημέρας.

Με δυσκολίες η κυκλοφορία των οχημάτων

Οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς το Πέραμα παραμένουν πλήρως αποκλεισμένες, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται αποκλειστικά από το ρεύμα προς τον Πειραιά, όπου έχει διαμορφωθεί μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Παρά τις δυσκολίες, η κυκλοφορία διεξάγεται με σχετικά ομαλή ροή, δεδομένου ότι η Λεωφόρος Δημοκρατίας αποτελεί τη βασική οδική σύνδεση του Περάματος με τον Πειραιά.

Παράλληλα, έπειτα από συνεννόηση με το Πολεμικό Ναυτικό, έχει δοθεί άδεια για τη χρήση της πύλης του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, διευκολύνοντας κυρίως όσους μετακινούνται από τη Σαλαμίνα, την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο και τα Νεόκτιστα.

Οι εναλλακτικές διαδρομές μέσω μικρών δρόμων στην είσοδο του Περάματος είναι περιορισμένες, καθώς δεν επιτρέπουν την εύκολη διέλευση λεωφορείων και φορτηγών.

Πότε αναμένεται να ανοίξει η Λεωφόρος Δημοκρατίας

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η τοποθέτηση του νέου αγωγού αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το βράδυ της Τετάρτης ή το αργότερο το πρωί της Πέμπτης.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα αναλάβουν τα συνεργεία της Περιφέρειας, προκειμένου να προχωρήσουν στην ασφαλτόστρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου μία ημέρα.

Εφόσον υπάρξει ομαλός συντονισμός μεταξύ των συνεργείων της ΕΥΔΑΠ, της Περιφέρειας και του Δήμου, η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας εκτιμάται ότι θα μπορούσε να γίνει έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, διαφορετικά οι εργασίες ενδέχεται να παραταθούν μέχρι το Σαββατοκύριακο.