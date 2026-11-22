Αποκλεισμένη παραμένει η μοναδική οδική αρτηρία εισόδου και εξόδου στο Πέραμα, εξαιτίας της θραύσης του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ. Μπροστά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ο δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Λαγουδάκος, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από και προς τη Σαλαμίνα, εκτιμώντας πως οι εργασίες αποκατάστασης θα απαιτήσουν λίγα εικοσιτετράωρα.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews, για να επισκευαστεί ο αγωγός απαιτείται εκσκαφή κάτω από το οδόστρωμα σε βάθος πέντε μέτρων και άνοιγμα διαμέτρου δέκα μέτρων. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία του συγκεκριμένου οδικού άξονα, από τον οποίο διέρχονται ετησίως δέκα εκατομμύρια επιβάτες και τέσσερα εκατομμύρια οχήματα με προορισμό τη Σαλαμίνα. Η ζημιά εκδηλώθηκε το Σάββατο, όταν λύματα άρχισαν να αναβλύζουν στον δρόμο, οδηγώντας αναγκαστικά στη διακοπή της κυκλοφορίας ενόψει των έργων.

«Σε κάθε άλλη περίπτωση τα λύματα θα επέστρεφαν πίσω στις λεκάνες και θα έβγαιναν μέσα στα σαλόνια των διαμερισμάτων», τόνισε ο κ. Λαγουδάκος, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο η επέμβαση κρίνεται επιτακτική.

Η έκκληση του Δημάρχου Περάματος

Προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση, η ΕΥΔΑΠ έθεσε σε λειτουργία σύστημα παράκαμψης (bypass). Ειδικότερα, τα συνεργεία διέκοψαν τη ροή στον κεντρικό αγωγό που καταλήγει στην Ψυττάλεια, περίπου 200 μέτρα πριν από το σημείο της ζημιάς, αντλώντας τα λύματα ώστε οι τεχνικοί να μπορέσουν να κατέβουν σε βάθος πέντε μέτρων και να προχωρήσουν στη συγκόλληση. Όπως τόνισε ο δήμαρχος, το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τόσο απαιτητικές παρεμβάσεις.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη με τη σύμπραξη συναρμόδιων φορέων: την επισκευή έχει αναλάβει η ΕΥΔΑΠ, την ευθύνη για το οδόστρωμα η Περιφέρεια Αττικής, τη ρύθμιση της κίνησης η Τροχαία, ενώ τον γενικό συντονισμό έχει ο Δήμος Περάματος. Κατά τον κ. Λαγουδάκο, τα συνεργεία αποχώρησαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, με τον ίδιο να απευθύνει εκ νέου έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο -τόσο από τη Σαλαμίνα προς το Πέραμα όσο και αντίστροφα- εφόσον δεν συντρέχει σοβαρός λόγος.

Η διέλευση των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλη δυσχέρεια και με το σταγονόμετρο, καθώς τα αυτοκίνητα περνούν ένα-ένα βάσει των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ο δήμαρχος περιέγραψε την κατάσταση ως «πάρα πολύ δύσκολη, αλλά όχι ακατόρθωτη», τονίζοντας την ιδιαιτερότητα της πόλης που διαθέτει μόλις μία οδό εισόδου και εξόδου. Λόγω του ότι πρόκειται για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη λήψης αυστηρών μέτρων από την Τροχαία, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος ενός δυστυχήματος.

«Κάποια στιγμή θα γινόταν»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο δρόμος θα ανοίξει ακόμη περισσότερο και θα κατέβουν εργάτες στο σημείο. Πρώτα πρέπει να στεγνώσει η περιοχή και να απομακρυνθούν τα λύματα, ώστε να γίνουν οι τομές και οι συγκολλήσεις.

Όσο για τα αίτια της θραύσης, αν και δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ο δήμαρχος σημείωσε πως ο αγωγός καταπονείται καθημερινά από τεράστια φορτία -νταλίκες με κοντέινερ της COSCO, τριαξονικά φορτηγά για τον Ναύσταθμο και βαρέα οχήματα μεταφοράς σκαφών προς τα ναυπηγεία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «κάποια στιγμή θα έσπαγε».