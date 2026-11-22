Το κατώφλι της ανακρίτριας περνούν από αύριο, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, οι 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια, με τη διαδικασία των απολογιών να ολοκληρώνεται την Τρίτη, έπειτα από την προθεσμία που έλαβαν για να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Στον πυρήνα της νέας υπόθεσης απάτης που αποκαλύφθηκε βρίσκεται ένα δίκτυο οκτώ εταιρειών-«βιτρινών», στις οποίες είχαν τοποθετηθεί αχυράνθρωποι, μέσω των οποίων εκδόθηκαν και διακινήθηκαν δεκάδες εικονικά τιμολόγια, συνοδευόμενα από ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις. Από τη δράση του κυκλώματος, η ζημιά για τα δημόσια ταμεία αγγίζει τα 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα παράνομα κέρδη υπολογίζονται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η κατάθεση της λογίστριας που τα «ρίχνει» στον σύντροφό της

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάθεση λογίστριας που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η οποία ρίχνει φως στον χρηματισμό εμπλεκομένων για τη διεκπεραίωση των φορολογικών απατών.

Όπως υποστήριξε η ίδια, ο σύντροφός της τής άσκησε πιέσεις να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για λογαριασμό συγκεκριμένων εταιρειών, τάζοντάς της κέρδος περίπου 5.000 ευρώ ανά δήλωση.

Όπως κατέθεσε, τον Μάρτιο του 2026 τής ζήτησε να αναλάβει την υποβολή των δηλώσεων, αίτημα που η ίδια απέρριψε, αντιλαμβανόμενη ότι επρόκειτο για απάτη εις βάρος του Δημοσίου. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο σύντροφός της επέμεινε, προσπαθώντας να την καθησυχάσει πως η εκταμίευση των επιστροφών φόρου ήταν εξασφαλισμένη, καθώς στο κύκλωμα συμμετείχαν και τραπεζικοί υπάλληλοι.

Μετά την άρνησή της, όπως υποστήριξε η λογίστρια, εκείνος της ζήτησε τους κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της, αλλά βρήκε ξανά την πόρτα κλειστή. Η αντίδρασή του ήταν τόσο έντονη, ώστε η ίδια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι, φοβούμενη ακόμη και για τη σωματική της ακεραιότητα. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, τον βρήκε εκεί, με τον ίδιο -σύμφωνα με όσα κατέθεσε- να της ανακοινώνει πως οι επίμαχες δηλώσεις είχαν ήδη υποβληθεί χωρίς τη δική της ανάμειξη.

Λίγο αργότερα, η λογίστρια ανακάλυψε ότι από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Viber υπήρχαν μηνύματα που περιείχαν τους κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της. Όπως ανέφερε, η ίδια ουδέποτε έστειλε τα συγκεκριμένα μηνύματα, επισημαίνοντας ότι ο σύντροφός της είχε ελεύθερη πρόσβαση στον υπολογιστή της. Όταν του ζήτησε εξηγήσεις, εκείνος φέρεται να της απάντησε ότι κίνητρό του ήταν το οικονομικό όφελος, επικαλούμενος οφειλές προς τρίτους που ήθελε να τακτοποιήσει.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, η δράση της οργάνωσης στηριζόταν σε έναν τριπλό μηχανισμό φοροδιαφυγής: τη μη απόδοση ΦΠΑ, τη διακίνηση εικονικών τιμολογίων, καθώς και την υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων ώστε τα μέλη του κυκλώματος να εισπράττουν παράνομα επιστροφές φόρου.

Εκτός από τους λογιστές που υπέβαλαν τις επίμαχες ψευδείς δηλώσεις, καθοριστικός ήταν και ο ρόλος δύο διευθυντικών στελεχών τραπεζών σε Δυτική Ελλάδα και Ανατολική Αττική, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, διευκόλυναν την εκταμίευση των επιστροφών και τη διακίνηση των χρημάτων, εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους. Με «αμοιβή» ύψους 100.000 ευρώ, έδιναν το «πράσινο φως»» για αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών, χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παραλείποντας ελέγχους συγκεκριμένων εταιρικών λογαριασμών και συναλλαγών.

Το κύκλωμα άδειαζε τα δημόσια ταμεία με εταιρείες «φαντάσματα» που έκαναν τζίρους εκατομμυρίων ευρών μέσα σε λίγες μέρες, χρησιμοποιώντας πλαστά φορολογικά στοιχεία και εικονικές παρακρατήσεις.

Το «κόλπο» με τις επιστροφές φόρου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εταιρείας στα βόρεια προάστια που ιδρύθηκε στα τέλη του 2024 και φαίνεται ότι μέσα σε λίγες μέρες εμφάνισε τζίρο που ξεπερνούσε τα 3 εκατ. ευρώ. Επικαλούμενη ανύπαρκτη παρακράτηση φόρου, εξασφάλισε παράνομη επιστροφή άνω των 600.000 ευρώ, με την υπόθεση να εξυπηρετείται μέσω τραπεζικού υποκαταστήματος στην Ανατολική Αττική.

Στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε άλλη μια περίπτωση εταιρείας στα δυτικά προάστια της Αττικής που συστάθηκε στις 29 Δεκεμβρίου του 2025. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τις τρεις τελευταίες μέρες του έτους, δήλωσε έσοδα πάνω από 3 εκατ. ευρώ, εισπράττοντας επιστροφή φόρου 673.000 ευρώ, ποσό που σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ πιστώθηκε στις 25 Μαΐου του 2026.

Τα μετρητά παραδίδονταν στα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος από τους αχυρανθρώπους, έναντι αμοιβής που λάμβαναν. «Ο ΕΧ μας πρότεινε τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης επιστροφών φόρου. Το ποσό που επρόκειτο να εκταμιευθεί, ήταν περίπου 680.000 έως 700.000 ευρώ ανά εταιρεία. Ως αντάλλαγμα μας υποσχέθηκε αμοιβή που κυμαινόταν από 30 έως 100.000 ευρώ» φέρεται να κατέθεσε διαχειριστής εταιρείας.

Μία ακόμη λεπτομέρεια που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και μετέδωσε το MEGA είναι ενδεικτική της δράσης του κυκλώματος, Στις 27 Μαΐου, μέσα σε μόλις 41 λεπτά, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις αναλήψεις συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων 550 χιλιάδων ευρώ. Στις 20 Μαρτίου, μέσα σε δεκαέξι λεπτά, κατατέθηκαν εννέα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οκτώ από τις 15 συλλήψεις έγιναν στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περίπτωση ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος στο παρελθόν είχε κερδίσει μεγάλο χρηματικό ποσό σε τυχερό παιχνίδι, όμως αργότερα έμεινε άνεργος και, κατά πληροφορίες, στρατολογήθηκε από τα μέλη της οργάνωσης προκειμένου να τοποθετηθεί ως διαχειριστής-«βιτρίνα» σε εταιρεία.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης τονίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για πρόσωπα που αξιοποιήθηκαν εν αγνοία τους, χωρίς να έχουν αντίληψη για το εύρος της παράνομης δράσης.

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.