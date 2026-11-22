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Η Ουκρανία δεν έχει λάβει ακόμη γραπτές δεσμεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι προτεινόμενες εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, δήλωσε το Σάββατο (21/11) ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι το Κίεβο χρειάζεται σαφείς απαντήσεις σχετικά με το ποια κράτη θα αναλάβουν την υπεράσπισή του και πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.

Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, σύμφωνα με την Kyiv Independent, έρχονται δύο ημέρες αφότου ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε, κατά τη διάρκεια συνομιλιών με Ευρωπαίους ηγέτες στο Βερολίνο, ότι η Ουάσινγκτον είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο παροχής εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, κατά το πρότυπο του Άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι οι προφορικές διαβεβαιώσεις δεν αρκούν και ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να προσδιορίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τα κράτη που θα συμμετέχουν.

«Ποιοι ακριβώς θα μας υπερασπιστούν;»

Απαντώντας σε ερώτηση της Kyiv Independent, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι παραμένει ασαφές τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν οι δεσμεύσεις που προτείνονται ως αντίστοιχες του Άρθρου 5.

«Το Άρθρο 5 αφορά τη συλλογική άμυνα. Αυτό που παραμένει ασαφές για την Ουκρανία είναι ποιοι ακριβώς θα αποτελούν αυτή τη συλλογικότητα, πώς θα μας υπερασπιστούν και εάν θα είναι έτοιμοι να αποκρούσουν τον επιτιθέμενο», δήλωσε.

Το Άρθρο 5 αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του συστήματος συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, με τους συμμάχους να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνδράμουν το κράτος που δέχθηκε την επίθεση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επέμεινε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να αποτυπώνονται σε επίσημα έγγραφα.

«Οι απαντήσεις δεν πρέπει να είναι απλώς λόγια, όσο όμορφα κι αν ακούγονται, ότι “φυσικά, κανείς δεν θα σας εγκαταλείψει”. Αυτό πρέπει να υπάρχει γραπτώς», ανέφερε.

«Μέχρι στιγμής δεν έχω δει τέτοιες δεσμεύσεις σε χαρτί», πρόσθεσε.

«Χρειαζόμαστε εγγυήσεις για δεκαετίες, όχι για δύο χρόνια»

Ο Ζελένσκι έθεσε επίσης ζήτημα διάρκειας και αξιοπιστίας των εγγυήσεων, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας δεν μπορεί να εξαρτάται από τη θητεία ενός συγκεκριμένου Αμερικανού προέδρου.

Όπως εξήγησε, οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ και μετά την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

«Χρειαζόμαστε εγγυήσεις όχι για δύο χρόνια, αλλά κατά προτίμηση για πάντα. Τουλάχιστον για δεκαετίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει την επιδίωξη του Κιέβου για ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο ασφάλειας, το οποίο δεν θα επηρεάζεται από τις πολιτικές αλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες που ενδέχεται να συμμετέχουν στη συμφωνία.

Στρατός ενός εκατομμυρίου χωρίς ένταξη στο ΝΑΤΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η πλήρης ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ παραμένει η προτιμώμενη λύση για την ασφάλειά της.

Υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Ουκρανίας στη Συμμαχία θα ενίσχυε και το ίδιο το ΝΑΤΟ, ενώ θα περιόριζε το συνολικό κόστος της ουκρανικής άμυνας.

Αντίθετα, εάν η χώρα παραμείνει εκτός της Συμμαχίας, θα χρειαστεί να διατηρεί ένοπλες δυνάμεις περίπου ενός εκατομμυρίου στρατιωτικών, μαζί με επαρκή αριθμό μαχητικών αεροσκαφών, συστημάτων πυροβολικού, πυραύλων και αντιαεροπορικών μέσων.

Ο εξοπλισμός αυτός, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα είναι απαραίτητος ώστε η Ουκρανία να μπορεί να υπερασπιστεί την επικράτειά της χωρίς να εξαρτάται από τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ.

«Όλα αυτά ασφαλώς θα υπάρχουν εάν η Ουκρανία γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά σίγουρα θα είναι φθηνότερα για όλους», σημείωσε.

Παραμένει αβέβαιη η ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία

Παρά την επιμονή του Κιέβου, ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ παραμένει αβέβαιη.

Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί από τον τρόπο και τον χρόνο τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία.

Στη Σύνοδο Κορυφής της Ουάσινγκτον, το 2024, οι σύμμαχοι είχαν επαναβεβαιώσει την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στη Συμμαχία.

Ωστόσο, για να απευθυνθεί επίσημη πρόσκληση ένταξης απαιτείται συναίνεση όλων των κρατών-μελών, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί.

Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας παραμένει επομένως ένα από τα βασικά θέματα στις συζητήσεις για τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, με τον Ζελένσκι να ζητά δεσμευτικές και μακροχρόνιες συμφωνίες αντί γενικών πολιτικών διαβεβαιώσεων.