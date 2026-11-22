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Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το Σάββατο (21/11) τους κεντρικούς δρόμους της Λισαβόνας, διαδηλώνοντας κατά της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών και της ολοένα εντονότερης στεγαστικής κρίσης στην Πορτογαλία. Παρά την καταρρακτώδη βροχή, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία σε δύο από τις κεντρικότερες λεωφόρους της πορτογαλικής πρωτεύουσας, ζητώντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ζωής.

Την κινητοποίηση διοργάνωσε η CGTP, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία της χώρας, η οποία διεκδικεί αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, μειώσεις στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους στέγασης.

Σύμφωνα με το Reuters, οι συμμετέχοντες κρατούσαν ομπρέλες και φορούσαν αδιάβροχα, συνεχίζοντας την πορεία τους παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η CGTP έκανε λόγο για «πολλές χιλιάδες» διαδηλωτές, ενώ η αστυνομία δεν ανακοίνωσε επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων.

«Δουλεύουμε περισσότερο, αλλά δεν μας φτάνουν τα χρήματα»

Η αγανάκτηση για τη συνεχή αύξηση των καθημερινών εξόδων κυριάρχησε στις δηλώσεις των διαδηλωτών, οι οποίοι κατηγορούν την κεντροδεξιά κυβέρνηση ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης.

«Δουλεύουμε περισσότερο, έχουμε περισσότερα έξοδα και δεν έχουμε χρήματα για την καθημερινή μας ζωή», δήλωσε στο Reuters ο 44χρονος εργάτης εργοστασίου Μανουέλ Γκόμες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές πολιτικές έχουν επιδεινώσει την κατάσταση.

«Οι μισθοί μας είναι χαμηλοί, οι τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης συνεχίζουν να αυξάνονται, όπως και το κόστος στέγασης και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό», ανέφερε.

Οι διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, της ενέργειας και των ενοικίων απορροφούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων τους.

En Portugal miles de personas han salido al centro de Lisboa, a pesar de la lluvia, para protestar contra el encarecimiento de la vida, los bajos salarios y la crisis de la vivienda https://t.co/77mh2gzNTb — Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 21, 2026

Μισθοί 37% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Η οικονομική δυσαρέσκεια αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι μέσες ετήσιες αποδοχές στην Πορτογαλία το 2025 ήταν κατά 37% χαμηλότερες από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας το σημαντικό εισοδηματικό χάσμα μεταξύ της χώρας και των υπόλοιπων κρατών-μελών.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός έφτασε στο 3,8% τον Οκτώβριο του 2026, με τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας να ασκούν ιδιαίτερη πίεση στα νοικοκυριά, εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο συνδυασμός των χαμηλών αποδοχών και της αύξησης των βασικών εξόδων έχει περιορίσει την αγοραστική δύναμη μεγάλου μέρους του πληθυσμού, ενισχύοντας τα αιτήματα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.

Στεγαστική κρίση: Υπερδιπλασιάστηκαν οι τιμές των κατοικιών από το 2017

Ιδιαίτερα οξύ είναι το πρόβλημα της στέγασης, καθώς η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις προσιτής κατοικίας στην Ευρώπη.

Οι τιμές των ακινήτων έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017, ενώ τα ενοίκια για νέες μισθώσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί την ίδια περίοδο.

Η κατάσταση πλήττει ιδιαίτερα τους νέους, για τους οποίους η εξεύρεση οικονομικά προσιτής κατοικίας γίνεται ολοένα δυσκολότερη.

Ο 66χρονος Λουίς Ρούσο, συνταξιούχος τεχνικός πληροφορικής, συμμετείχε στη διαδήλωση ζητώντας «υψηλότερους μισθούς και συντάξεις και μέτρα κατά της κερδοσκοπίας στην αγορά ενοικίων».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί «μεγάλα συμφέροντα» αντί να δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των απλών πολιτών.

Κινητοποιήσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η διαδήλωση στη Λισαβόνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από εβδομάδες κοινωνικών κινητοποιήσεων στην Πορτογαλία.

Ακτιβιστές για το δικαίωμα στη στέγαση είχαν προηγουμένως στήσει καταυλισμούς με σκηνές στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, επιχειρώντας να αναδείξουν τις δυσκολίες πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου το κόστος ζωής και η στεγαστική κρίση προκαλούν αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν επίσης διαδηλώσεις το Σάββατο, οι οποίες ήταν σε γενικές γραμμές ειρηνικές, αν και η συμμετοχή ήταν μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Στην Πορτογαλία, πάντως, τα συνδικάτα συνεχίζουν να πιέζουν για οικονομικές παρεμβάσεις, καθώς η αύξηση των τιμών σε συνδυασμό με τις χαμηλές αποδοχές εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.