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Μια εξέλιξη που ενδέχεται να αλλάξει την ιστορία των μαθηματικών και να σηματοδοτήσει νέα εποχή για την Τεχνητή Νοημοσύνη ανακοίνωσαν δύο οργανισμοί που ασχολούνται με την επαλήθευση μαθηματικών αποδείξεων. Ο Τουρκοαμερικανός μαθηματικός Λεβέντ Αλπόγκε, ο οποίος εργάζεται στην Anthropic, υποστηρίζει ότι κατάφερε, με τη βοήθεια του συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης Claude, να αποδείξει την περίφημη Υπόθεση Ρίμαν, ένα από τα σημαντικότερα άλυτα προβλήματα των μαθηματικών εδώ και σχεδόν 170 χρόνια.

Το Σάββατο (21/11), οι κοινότητες του λογισμικού Lean και της μαθηματικής βιβλιοθήκης Mathlib ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν ανεξάρτητους τεχνικούς ελέγχους της απόδειξης και εξέφρασαν πλήρη εμπιστοσύνη στην ορθότητά της.

Σύμφωνα με τον Guardian, η εξέλιξη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέχρι σήμερα παραδείγματα αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την αντιμετώπιση εξαιρετικά σύνθετων επιστημονικών προβλημάτων.

Έξι εβδομάδες συνεργασίας με το Claude

Ο Λεβέντ Αλπόγκε δημοσίευσε την Παρασκευή (20/11) σημείωμα στην προσωπική του ιστοσελίδα, ανακοινώνοντας ότι πιστεύει πως έχει ανακαλύψει την απόδειξη της Υπόθεσης Ρίμαν.

Όπως εξήγησε, η εργασία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Claude και διήρκεσε περίπου έξι εβδομάδες.

Ο μαθηματικός περιέγραψε τη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης ως καθοριστική, υποστηρίζοντας ότι στα τελευταία στάδια της προσπάθειας το σύστημα προχώρησε με ταχύτητα που ξεπέρασε τη δική του.

«Το Claude με ξεπέρασε κατά πολύ κοντά στη γραμμή του τερματισμού», έγραψε, προσθέτοντας με ενθουσιασμό ότι το σύστημα «πετούσε, χόρευε και έλαμπε» καθώς πλησίαζαν στην ολοκλήρωση της απόδειξης.

Ο Αλπόγκε υποστηρίζει επίσης ότι η μέθοδός του επεκτείνεται στη Γενικευμένη Υπόθεση Ρίμαν, μια ευρύτερη εκδοχή του ίδιου μαθηματικού προβλήματος.

Η εργασία του παρουσιάστηκε αρχικά όχι ως συμβατική επιστημονική δημοσίευση, αλλά ως μια τεράστια συλλογή κώδικα στη γλώσσα Lean, η οποία χρησιμοποιείται για την αυστηρή, υπολογιστική επαλήθευση μαθηματικών αποδείξεων.

Τι επιβεβαίωσαν οι δύο οργανισμοί

Το Σάββατο, οι κοινότητες Lean και Mathlib, με την υποστήριξη των οργανισμών Lean Focused Research Organization και Mathlib Initiative, δημοσίευσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν ότι πιστοποιούν την ορθότητα της μαθηματικής διατύπωσης και της απόδειξης.

«Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι η απόδειξη της Υπόθεσης Ρίμαν από τον Αλπόγκε είναι σωστή και τον συγχαίρουμε για αυτό το επίτευγμα», ανέφεραν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κώδικας της απόδειξης περιλαμβάνει περίπου 17 εκατομμύρια γραμμές και υποβλήθηκε σε πολλαπλούς ελέγχους.

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι ο κώδικας εκτελείται χωρίς σφάλματα, ότι αποδεικνύει πράγματι τη σωστή μαθηματική πρόταση και ότι η απόδειξη γίνεται αποδεκτή από ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν περιορίζεται στη διαπίστωση ότι ένα πρόγραμμα λειτουργεί τεχνικά, αλλά εξετάζει εάν η μαθηματική πρόταση που αποδεικνύεται αντιστοιχεί στην ίδια την Υπόθεση Ρίμαν.

Παράλληλα, παραμένει σημαντικό να διαχωριστεί αυτή η τεχνική πιστοποίηση από την επίσημη αναγνώριση της λύσης στο πλαίσιο του Βραβείου της Χιλιετίας, για την οποία προβλέπονται πρόσθετες διαδικασίες.

Τι είναι η Υπόθεση Ρίμαν και γιατί θεωρείται τόσο σημαντική

Η Υπόθεση Ρίμαν διατυπώθηκε το 1859 από τον Γερμανό μαθηματικό Μπέρνχαρντ Ρίμαν και αφορά τη βαθύτερη μαθηματική δομή που συνδέεται με την κατανομή των πρώτων αριθμών.

Πρώτοι ονομάζονται οι ακέραιοι αριθμοί μεγαλύτεροι του 1 που διαιρούνται ακριβώς μόνο με το 1 και τον εαυτό τους, όπως οι αριθμοί 2, 3, 5, 7 και 11.

Παρότι οι πρώτοι αριθμοί αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της θεωρίας αριθμών, η κατανομή τους παρουσιάζει πολύπλοκη συμπεριφορά.

Η Υπόθεση Ρίμαν αφορά συγκεκριμένα τις μη τετριμμένες ρίζες της λεγόμενης συνάρτησης ζήτα του Ρίμαν και προβλέπει ότι όλες βρίσκονται πάνω σε μια συγκεκριμένη ευθεία του μιγαδικού επιπέδου.

Η απόδειξή της θα είχε τεράστια σημασία για τη θεωρία αριθμών και για πολλά άλλα μαθηματικά αποτελέσματα που εξαρτώνται από αυτήν.

Το 2000, το Ινστιτούτο Μαθηματικών Clay συμπεριέλαβε την Υπόθεση Ρίμαν στα επτά Προβλήματα της Χιλιετίας, προσφέροντας χρηματικό έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων για την επίλυση καθενός.

Η ανακοίνωση μία ημέρα μετά τη χρηματιστηριακή είσοδο της Anthropic

Η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης προκάλεσε επίσης ενδιαφέρον.

Ο Αλπόγκε παρουσίασε την εργασία του μία ημέρα μετά τη χρηματιστηριακή είσοδο της Anthropic στον Nasdaq, γεγονός που ο ίδιος αναγνώρισε στο σημείωμά του.

Χαρακτήρισε τη χρονική σύμπτωση εξαιρετικά ατυχή, εξηγώντας ότι θα προτιμούσε να είχε ολοκληρώσει και δημοσιοποιήσει την εργασία του νωρίτερα.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη συστημάτων που μπορούν να επιλύουν ολοένα δυσκολότερα επιστημονικά προβλήματα.

Τον Σεπτέμβριο, η OpenAI είχε ανακοινώσει ότι ένα μη δημόσια διαθέσιμο σύστημά της συνέβαλε στην επίλυση μέρους ενός άλλου Προβλήματος της Χιλιετίας, μέσω μιας εξαιρετικά δαπανηρής υπολογιστικής προσπάθειας.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από μαθηματικούς, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος τέτοιων εγχειρημάτων.

Ο καθηγητής Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Γουόρικ, Τζέιμς Ρόμπινσον, είχε επικρίνει την τάση μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών να δαπανούν τεράστιους πόρους για να αποδείξουν την υπεροχή των συστημάτων τους.

Μια νέα εποχή για την επιστημονική έρευνα;

Η περίπτωση του Αλπόγκε αναδεικνύει μια διαφορετική διάσταση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιστήμη.

Το Claude δεν χρησιμοποιήθηκε απλώς για την αναζήτηση πληροφοριών ή την εκτέλεση υπολογισμών, αλλά, σύμφωνα με τον ίδιο τον μαθηματικό, συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη νέων μαθηματικών ιδεών.

Ο Αλπόγκε αναγνωρίζει ότι η απόδειξη είναι προς το παρόν εξαιρετικά εκτεταμένη και ότι απαιτείται περαιτέρω εργασία ώστε οι μαθηματικές ιδέες της να παρουσιαστούν με τρόπο κατανοητό στην επιστημονική κοινότητα.

Η δημοσίευση μιας αναλυτικής, ανθρώπινα αναγνώσιμης απόδειξης και η μελέτη της από μαθηματικούς αποτελούν τα επόμενα κρίσιμα βήματα.

Εφόσον η λύση αποκτήσει την ευρύτερη επιστημονική αναγνώριση, το επίτευγμα δεν θα σηματοδοτεί μόνο το τέλος μιας μαθηματικής εκκρεμότητας σχεδόν 170 ετών, αλλά και μια ιστορική στιγμή για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης.